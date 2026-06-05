Vi söker vikarierande kulturhandläggare
Sametinget / Administratörsjobb / Jokkmokk Visa alla administratörsjobb i Jokkmokk
2026-06-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sametinget i Jokkmokk
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Sametinget är ett folkvalt samiskt parlament och en statlig myndighet sedan 1993. Sametingets uppgift är att främja och utveckla en levande samisk kultur, medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas.
Sametinget är förvaltningsmyndighet för samisk kultur. Vi ska verka för en levande samisk kultur, ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur. Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att vara att handlägga kulturbidrag, sammanställa statistik och göra ekonomiska uppföljningar. Du kommer även att ge stöd till våra kulturpolitiker i form av mötesadministration, föredra ärenden och föra protokoll. Som en del i tjänsten kan det ingå att arbeta med olika utredningar inom kulturområdet, bereda underlag, svara på remisser och samverka med olika kulturaktörer och myndigheter. Andra arbetsuppgifter förekommer. Resor ingår i arbetet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom kultur, ekonomi eller annat område som arbetsgivaren finner relevant alt. motsvarande arbetslivserfarenheter. Du är meriterande med tidigare erfarenheter av ärende- och bidragshantering, administrativt arbete och ekonomiska uppföljningar. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Det är önskvärt med grundkunskaper i ekonomi. Det är även meriterande med erfarenheter av offentlig förvaltning och politiskt styrd verksamhet samt kunskaper om samisk kultur och kulturliv samt kunskaper i samiska språk. Dina personliga egenskaper
Vi söker en självgående och strukturerad person som är lösningsorienterad. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Det är viktigt att du är flexibel, eftersom vi arbetar utifrån varierande uppdrag.
Anställningsform
Deltid 50 %. Visstidsanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse dock längst till och med 2026-12-31
Vi erbjuder
Alla medarbetare får 2 h friskvård i veckan samt ett friskvårdsbidrag. Sametinget erbjuder även ett mycket förmånligt restidsavtal. Det finns även möjlighet till delvis distansarbete och vi tillämpar flexibel arbetstid. Som anställd får du också ta del av andra statliga förmåner så som subventionerad sjukvård, ersättning för receptbelagda läkemedel och föräldrapenningtillägg.
Placeringsort
Vid Sametingets kontor i Jåhkåmåhkke/Jokkmokk
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess.
Ansök via Sametingets hemsida.
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-26
Sametinget har gjort medieval för denna rekrytering. Vi undanber oss säljsamtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sametinget
(org.nr 202100-4573)
962 31 JOKKMOKK Arbetsplats
Sametinget Kontakt
kontaktas via växeln
Fackliga kontaktpersoner (SACO-S och OFR-S) kansli@sametinget.se +4698078030 Jobbnummer
9950501