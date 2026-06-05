Produktionstekniker till expansiv industri i Ronneby
Sigma Industry Recruit AB / Maskiningenjörsjobb / Ronneby Visa alla maskiningenjörsjobb i Ronneby
2026-06-05
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Vill du arbeta i en roll där teknik, affärsnytta och utveckling möts? Vi söker nu en produktionstekniker som vill vara med och säkerställa att våra produkter tillverkas på det mest lönsamma och effektiva sätt – både tekniskt och ekonomiskt.
Du blir en viktigt kugge i vår organisation och rapporterar till produktionsteknisk chef.
Om rollen
Som produktionstekniker har du ett brett och varierat ansvar där du bidrar till hela produktens livscykel – från industrialisering av nya artiklar till optimering och avveckling av befintliga processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Produktionsteknisk beredning
Arbeta enligt beredningsprocesser och checklistor
Säkerställa att krav på säkerhet, kvalitet, ledtider och kostnader uppfylls
Industrialisering
Införa nya artiklar, maskiner, utrustningar och processer
Säkerställa god producerbarhet
Ansvara för tids- och aktivitetsplanering
Optimering och förbättring
Vidareutveckla och optimera befintliga artiklar vid nya tekniker och material
Bidra till kvalitetsförbättringar och hantera avvikelser
Avveckling
Planera och genomföra avveckling av artiklar, maskiner och processer
Projektarbete
Delta i NPD- och EPD-projekt
Stötta investeringar i maskiner och utrustning
Medverka vid införande av nya metoder och processer
Driva mindre produktionsutvecklingsprojekt
Ta fram underlag kring kostnader, ledtider och producerbarhet
Baskunskaper
Du har de befogenheter som krävs för att utföra ditt arbete – inklusive att vid behov avbryta aktiviteter i nödlägen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gymnasieingenjörsutbildning eller motsvarande kompetens
Industrivana i minst 5 år
Erfarenhet av produktionsteknik / Produktionsutveckling
Förmåga att uttrycka dig väl på engelska, både i tal och skrift
Personliga färdigheter, egenskaper, erfarenhet
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du är:
Strukturerad och lösningsorienterad
Driven av förbättringar och effektivisering
En lagspelare som trivs med många kontaktytor
Analytisk med ett öga för både teknik och ekonomi
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att:
Påverka och utveckla produktionsprocesser på riktigt
Arbeta i en tekniskt stimulerande miljö
Vara en del av ett engagerat och kompetent team
Växa i en roll med både ansvar och utvecklingsmöjligheter
Sigma Industry Recruit är del av Sigma Industry South som är ledande på industritekniska tjänster.
#SISO #LI-JS1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigma Industry Recruit AB
(org.nr 559570-4569), https://www.sigma.se
Ronnebygatan 50 (visa karta
)
372 29 RONNEBY Arbetsplats
Sigma Industry Recruit Kontakt
Jonathan Sundh Jonathan.Sundh@sigma.se 46703061601 Jobbnummer
9950495