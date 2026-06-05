Uppdragsledare Inom Produktion Till Framtidsorienterade Obos!
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Vetlanda Visa alla byggjobb i Vetlanda
2026-06-05
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Vetlanda
, Sävsjö
, Nässjö
, Vimmerby
, Växjö
eller i hela Sverige
Söker du nästa steg i karriären där du får kombinera din byggtekniska förståelse med ett starkt operativt ledarskap? Trivs du i en koordinerande roll där struktur, tidplaner och ekonomisk uppföljning är i fokus snarare än de rena ritningarna? Då kan rollen som Uppdragsledare hos OBOS vara perfekt för dig!Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
OBOS är en av Nordens ledande bostadsutvecklare. Den medlemsägda organisationen bygger allt från villor och radhus till lägenheter, med målet att tryggt förverkliga boendedrömmar i både Sverige och Norge.
Inom OBOS växer segmentet B2B, som fokuserar på affärsutveckling och att ta in affärer från externa beställare – allt från totalentreprenader till mindre komponent- och delleveranser till produktion. För att hålla ihop produktionssegmentet och säkerställa att affärerna genomförs med högsta kvalitet söker vi nu en Uppdragsledare med placering i Jönköping, Växjö eller Vetlanda.
I större projekt finns projektägare och ledning på plats, men du blir navet som håller ihop själva produktionen. Du fungerar som bryggan mellan affärssegment och produktion, där du driver frågor kring kapacitet, tidsplaner och kvalitet i nära samarbete med interna och externa parter. Beroende på affärens karaktär kommer du att agera på olika sätt och i olika omfattning, vilket gör rollen både varierad och dynamisk. Du kommer att leda och följa upp arbetet för ett team inom produktion av varierande storlek.
Rollen är perfekt för dig som idag kanske arbetar som projektör, konstruktör eller projekteringsledare och vill ta nästa naturliga utvecklingssteg mot ett större operativt och administrativt ansvar. För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är en kommunikativ lagspelare som har lätt för att skapa struktur i komplexa miljöer. Du är trygg i dina tekniska bedömningar och har en stark affärsmässig och lösningsorienterad inställning.
Du erbjuds
En nyckelroll i ett av Nordens ledande bostadsutvecklingsbolag.
Stora möjligheter att påverka och strukturera produktionsflödet.
En stark företagskultur som präglas av samarbete, affärsmässighet och framåtanda.Dina arbetsuppgifter
Som Uppdragsledare är du den operativa ledaren som driver Produktions del av projektet hela vägen från avtal till leverans. Du är ansiktet utåt för hela produktionen i projekten och säkerställer att leveranser sker enligt avtal, tidplan, kvalitet och ekonomi.
Dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar:
Projektstart och etablering: Etablera produktionsorganisationen samt initiera och samordna aktiviteter för konstruktörer, projektörer och fabriker.
Planering och koordinering: Leda produktionsfrågor i projekteringsmöten och koordinera interna frågeställningar mellan konstruktion, projektering och fabrik för att säkra framdriften i pågående projekt.
Leverans- och kvalitetsansvar: Säkerställa att leveranser sker enligt tekniska specifikationer och krav samt driva kvalitetssäkring i flödena.
Ekonomisk uppföljning och ÄTA: Följa upp timmar, konsultkostnader samt material- och fabriksproduktion. Du ansvarar för teknisk och ekonomisk bedömning av ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) samt kommunicerar status till berörda intressenter.
Extern samverkan och inköp: Fungera som huvudsaklig kontaktperson mot kundens entreprenadorganisation. Hantera upphandling av externa konsulter, anbud.
Vi söker dig som
Vi tror att du är en person som trivs i en roll präglad av administrativa uppgifter och som kräver struktur. Du har en tydlig ansvarskänsla, är beslutsstark och vågar stå upp för verksamhetens sak i olika forum.
Har en teknisk examen inom bygg eller konstruktion.
God byggteknisk förmåga samt god förmåga att läsa och bedöma tekniska handlingar.
Erfarenhet av att ha jobbat med tidplaner, projektform och att leda projekt/processer.
God förståelse för byggprocessen, avtalsfrågor och grundläggande entreprenadjuridik.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från arbete som projektör eller konstruktör.
Vana av att driva projekt i genomförande skeden.
Erfarenhet av tillverkande industri inom bygg.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Stabil
Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6LAP72". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 52 LINKÖPING Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9950503