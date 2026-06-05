Mötesbokare: Mållön 35k, high-performers tjänar 65k

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Svea Renewable Solar AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-05
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Som Sveriges och en av Europas ledande aktörer inom energiteknik driver vi på energiomställningen med solenergi och smarta energilösningar. ⚡
Nu söker vi en Sales Development Representative som vill kickstarta sin karriär inom försäljning. Är det du?
Vad erbjuder vi dig
🚀Utvecklingsmöjligheter – Vi ser detta som starten på din säljresa. Målet? Mer seniora roller i vår säljorganisation inom B2C, B2B eller ledarskap. Efter 3 månader har du möjlighet att kvalificera dig till vårt traineeprogram som är en snabbväg till våra seniora säljroller.
💸 Fast grundlön + provision – här har du möjlighet att påverka din egen lön! Du har en trygg grundlön, men större delen baseras på provision, desto bättre du presterar, desto mer tjänar du. Och det bästa av allt? Det finns inget lönetak - du sätter ribban! 🚀
⚡Marknadens bästa erbjudande – Våra produkter och tjänster är oslagbara
🤝En energifylld kultur – Du blir en del av ett sammansvetsat team som har lika mycket fokus på att fira framgångar som att ta sig an utmaningar.
Vill du se hur livet hos oss faktiskt ser ut? Följ oss på Instagram: @LifeAtSveaSolar
Om rollen och teamet
Det här jobbet passar inte alla. Men kanske är det just dig vi letar efter.
"Jag vet exakt hur det känns att vilja mer. Att vilja påverka sin vardag, sin lön och känna att man bygger något på riktigt tillsammans med andra som tänker likadant.
Det är precis en sån person jag letar efter nu. Vi är inte en klassisk säljavdelning där alla kör sitt race utan här jobbar vi tillsammans, lär av varandra och pushar varandra varje dag. Och vi har kul på vägen!" - Olivia, Team Manager
Som SDR på Svea Solar:
🌟 Skapar du affärsmöjligheter – du kontaktar potentiella privatkunder via telefon och bokar möten som våra säljare tar vidare.
💪 Har du fullt stöd – Du får daglig coachning och rätt verktyg för att lyckas inom försäljning
🚀 Är du med och formar framtiden – teamet växer snabbt, dina idéer och din energi bidrar till att ta oss till nästa nivå. Övrig info: Startdatum för rollen: Omgående Arbetstider: Mån-fre 9-16
Är vi en match?
Du behöver ingen tidigare säljerfarenhet - det viktigaste är din inställning och energi! Våra erfarna säljare och din framtida ledare kommer att coacha dig hela vägen.
Vi vill jobba med dig som:
– Tar ansvar för din egen prestation – Drivs av att påverka sin egna lön – Får energi av att jobba med andra som också vill framåt – Tycker om daglig kundkontakt och trivs med att jobba över telefon.
Erfarenhet i all ära MEN det är inställningen som räknas hos oss. Vi vet att rätt personlighet och attityd går längre än ett perfekt CV.
Om vår rekryteringsprocess
Alla kandidater bedöms på lika villkor, med strukturerade frågor och tester via Alva Labs för att säkerställa en rättvis och inkluderande process - Diversity is key!
Läs mer om vår rekryteringsprocess här.
👉 Redo att bli en Power Shifter? Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7860110-2039104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea Renewable Solar AB
(org.nr 556955-1350), https://careerssweden.sveasolar.com
Gustavslundsvägen 151A (visa karta
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167 51 BROMMA Arbetsplats
Svea Solar Sweden Jobbnummer
9950499