Fysioterapeut till Rehab öst
2026-02-23
Rehab öst är en rehabiliteringsorganisation inom Närsjukvård i östra delen av Region Östergötland.
Vårt samlade uppdrag är att ge östgötarna en likvärdig rehabilitering oavsett var i länsdelen man bor. Inom Rehab öst arbetar cirka 100 personer. Rehab öst arbetar med fem huvudområden; slutenvård, neurologisk rehabilitering, fysioterapi och arbetsterapi inom primärvård samt barnlogopedi.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om vår karriärstege för fysioterapeuter och om dina förmåner hos oss.
Vi söker en fysioterapeut för en tillsvidaretjänst till neurorehab, Rehab öst, Vrinnevisjukhuset. Vi är en arbetsgrupp på cirka 25 personer och arbetar huvudsakligen i team där arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped och kurator ingår. Som fysioterapeut arbetar du med bedömning av neurologiska skador och sjukdomar på mottagning, i specialiserad hemrehabilitering och till viss del slutenvård. Insatserna utgår från patientens behov och från den rehabiliteringsplan som teamet formar tillsammans med patient och anhöriga. Du är en del av vårdkedjan, tar ansvar för processen och samverkar med andra aktörer utifrån behov. Vi har också en lymfödemmottagning på enheten.
Samverkan med andra är en viktig del för att uppnå en värdeskapande rehabilitering.
I uppdraget ingår även samverkan med vår slutenvård inom neurologi för att möta patienternas behov i hela processen.
Arbetsgrupp
Du blir en del i en arbetsgrupp där det är högt i tak och där man trivs och värnar om varandra och våra patienter. Du möter kollegor med lång erfarenhet och hög kompetens och där det är en del av arbetet att dela med sig av sin erfarenhet. I arbetsgruppen finns en nyfikenhet och vilja att lära nytt och att förbättra vår verksamhet för att skapa värde för patienten.
Om dig
Det är ett krav att du är legitimerad fysioterapeut. Det är meriterande med erfarenhet av rehabilitering för personer med neurologiska skador och sjukdomar, arbetsrehabilitering och slutenvårdsarbete. Det är också meriterande att ha kännedom om och arbetat med lymfödempatienter. B körkort är ett krav och även goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Som person är du trygg och stabil. Du är bra på att ta ansvar och egna initiativ. Du har en god samarbetsförmåga och kan tydligt kommunicera med teamet och övriga samarbetspartners. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du har en hög förmåga att ge ett professionellt bemötande gentemot patienter och dess anhöriga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/359". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Rehab öst Kontakt
Vårdenhetschef Marina Fried 072-4621599 Jobbnummer
9757866