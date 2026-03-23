Fysioterapeut till Rehab Öst
Vill du bli en del av Rehab Öst och bidra till en rehabilitering som skapar värde i varje möte? Vill du vara en del av en trevlig arbetsplats bland härliga kollegor där vi hjälps åt och lär av varandra.
Vill du utvecklas som fysioterapeut inom slutenvården ? Då ska du läsa vidare!
Vårt erbjudande
Rehab öst är en rehabiliteringsorganisation inom Närsjukvård i östra delen av Region Östergötland. Vårt samlade uppdrag är att ge östgötarna en likvärdig rehabilitering oavsett var i länet man bor. Rehab Öst arbetar med fem huvudområden; slutenvård, neurorehabilitering, fysioterapi, arbetsterapi i primärvård samt barnlogopedi. Inom Rehab Öst arbetar totalt cirka 110 personer .
Enheten Rehab Öst slutenvård på Vrinnevisjukhuset arbetar mot medicinklinikens, kardiologens, infektionsklinikens och geriatriska klinikens vårdavdelningar. Enheten består av cirka 17 medarbetare uppdelat på arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba mot vår vårdavdelning inom geriatriken. På avdelningen träffar vi många äldre multisjuka patienter med komplexa medicinska behov och flera med till exempel lung- eller ortopediska åkommor. Vanliga arbetsuppgifter är bedömningar, rehabilitering/
mobilisering, hjälpmedelsförskrivning och hemplaneringar av inneliggande patienter.
Arbetsgrupp
Som fysioterapeut hos oss är du tillsammans med arbetsterapeuten en viktig länk att i dialog med avdelningen och övriga samarbetspartner att säkra hemgångar för patienterna. Arbetet i slutenvården ställer krav på både självständigt arbete och nära samverkan med övriga professioner på avdelningen där kommunikation och samverkan några av nyckelpunkterna
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Har ett intresse av slutenvården och de diagnosgrupper vi möter.
Som person är du trygg i dig själv och din profession och bidrar med positivt energi till teamet. Du stimuleras av och har förmågan att arbeta både självständigt och i team mot flera olika diagnoser och uppdrag utifrån behov för dagen. Du kan prioritera och anpassa dig efter verksamhetens behov. I kommunikation uppfattas du tydlig och smidig både muntligt och skriftligt. Vi ser gärna att du kommer med nya ideér och erfarenheter och kommer till oss med nya ögon. Stor vikt kommer att läggas vid att du uppfattas som rätt person i gruppen.
Ansökan och anställning
Föräldraledighetsvikariat 100 % med tillträde i mitten av augusti eller enligt överenskommelse.
Då vi arbetar med löpande urval ser vi gärna din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/542". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Rehab öst Kontakt
Vårdenhetschef Pernilla Lundqvist pernilla.lundqvist@regionostergotland.se 010-1043832 Jobbnummer
9814028