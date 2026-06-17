Sjuksköterska i Kommunala Primärvården, Ordinärt boende
Lysekils kommun / Sjuksköterskejobb / Lysekil Visa alla sjuksköterskejobb i Lysekil
2026-06-17
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I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen – här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - Lysekils kommun - Startsida. Film om livet i Lysekil.
Vill du göra skillnad?
Bli en del av vårt team i Lysekils kommun!
Är du redo för en meningsfull karriär där du verkligen kan göra skillnad? Vi söker engagerade sjuksköterskor som vill arbeta inom den kommunala primärvården eller hemsjukvården som det tidigare hette. Hos oss får du chansen att bidra till en hållbar framtid och skapa en attraktiv kommun att bo, leva och verka i.
Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, strukturerad och noggrann i ditt arbete. Du kan arbeta självständigt men är också en lagspelare som kan handleda och samarbeta med kollegor. Ett gott bemötande och mod att prioritera och arbetsleda är viktigt, samtidigt som du alltid har kvalitet och patientsäkerhet i fokus.
Vad erbjuder vi?
Ett meningsfullt arbete: Hos oss får du ett arbete där du verkligen kan göra skillnad för dem vi är till för.
Stöd och gemenskap: Vi värdesätter samarbete och stöttar varandra i alla lägen. Du kommer att ha många erfarna och härliga kollegor samt chefer som stöttar dig.
Utvecklingsmöjligheter: Vi erbjuder en arbetsmiljö där du kan växa och utvecklas i din yrkesroll.
Delaktighet: Du har möjligheten att vara med och påverka ditt schema efter dina behov.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss blir du en nyckelspelare i vårt team! Du kommer att arbeta med bedömningar, planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsinsatser inom den kommunala primärvården. Du kommer också att delegera, handleda och utbilda personal, samt arbeta nära tillsammans med enhetschefer, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskekollegor. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg.
Vi har ett nära samarbete med samverkande sjukvård i Västra Götalandsregionen, vilket kan innebära uppdrag från 1177 samt insatser i väntan på ambulans. Detta ger dig en unik möjlighet att utvecklas och bredda din kompetens. Kvalifikationer
Krav:
Du är legitimerad sjuksköterska och har ett giltigt B-körkort. Du behärskar svenska i både tal och skrift, vilket är viktigt för att kunna kommunicera effektivt med patienter och kollegor.
Meriterande:
Specialistutbildning: Vi ser gärna att du har vidareutbildat dig inom demens, distrikt, vård av äldre eller psykiatri. Din expertis är värdefull för oss!
Erfarenhet: Har du arbetat inom kommunal primärvård tidigare? Fantastiskt! Det är en stor fördel om du även har handledarutbildning.
Personlig lämplighet: Vi lägger stor vikt vid din personlighet. Är du engagerad, flexibel, empatisk och lösningsorienterad? Då är du den vi söker! Anställningsvillkor
Intervjuer kommer att ske efter vecka 29. Provanställning kan bli aktuellt.
Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag! Vi är Lysekils kommun, och tillsammans arbetar vi för att skapa en bättre framtid. Vill du vara med på vår resa?
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lysekils Kommun
(org.nr 212000-1389), http://www.lysekil.se/
Kungsgatan 44 (visa karta
)
453 80 LYSEKIL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård och Omsorg Kontakt
Anna Johansson anna.johansson3@lysekil.se 0523-613338 Jobbnummer
9967114