Förskollärare, vikariat
Vi söker två positiva och engagerade förskollärare (vikariat) till vårt härliga gäng på varas Östra förskola.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta för en utvecklande och lärande organisation, där såväl barn som pedagoger växer och utvecklas!
Du förväntas kunna leda barngruppen självständigt i olika aktiviteter och du bidrar till utveckling av verksamheten genom dokumentation och reflektion med arbetslaget.
Vi söker dig som har förmågan att skapa lugn, trygghet och engagemang i barngruppen.
För att passa in i vår verksamhet är flexibilitet, självständighet och ansvarstagande viktigt!
Arbetet tillsammans med barnen sker genom ett projektinriktat arbetssätt där barnens initiativ och intressen ligger till grund för undervisningen. För att synliggöra barnens lärprocesser, för att delge föräldrarna information och för att följa upp vårt arbete använder vi den digitala lärplattformen V-klass.
Din kunskap och erfarenhet
Du utgår från läroplanen för att driva förskolans pedagogiska verksamhet och undervisning framåt. Du kommer vara involverad i förskolans systematiska kvalitetsarbete och arbeta med pedagogisk dokumentation.
Du är en aktiv och professionell pedagog som är visar delaktighet och engagemang i barnens lek och lärande.
Du arbetar med lågaffektivt bemötande men har förmågan att kunna vara en tydlig ledare i barngruppen.
Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och du har en god samarbetsförmåga och ett gott bemötande.
Du har goda kunskaper i svenska och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Självklart har du ett professionellt bemötande och förhållningssätt mot barn, kollegor och vårdnadshavare. Du har god förståelse för hur barn tar till sig kunskap och om kunskap om olika förutsättningar för lärande.Kvalifikationer
Förskollärarexamen
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet!
Övrig information till sökande
I vår verksamhet måste alla som ska anställas visa upp ett utdrag från belastningsregistret enligt lag (2000:873). Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/72". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Arbetsplats
Sektor bildning, Vara Östra förskola Kontakt
Maria Häggblom 0512-31285 Jobbnummer
9797508