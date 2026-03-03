Fönsterputsare inom specialstädning - Stockholm
2026-03-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Serviceföretaget PIMA AB levererar auktoriserad- och ISO-certifierad lokalvård och mjuka FM-tjänster till verksamheter i Sverige. Bland företagets kunder finns många välkända och marknadsledande varumärken, offentlig verksamhet samt lokala företag. Verksamheten präglas av hög kompetens och innovationskraft med hållbarhet i fokus.
Bolaget med dotterbolag sysselsätter idag kring 650 medarbetare.
Har du erfarenhet av specialstädning och fönsterputs - eller kanske en stark vilja att utvecklas inom området?
Vi på Pima letar efter nya kollegor till vår specialstädningsgrupp med start i april.
Arbetstiderna varierar mellan klockan 7-17. Vi söker dig som har ett öga för detaljer, är noggrann i ditt arbete och som alltid strävar efter högsta kvalitet. Du är en lagspelare som trivs med att samarbeta, samtidigt som du tar eget ansvar och arbetar självständigt när det behövs.
Vi värdesätter en positiv inställning, engagemang och viljan att utvecklas. Känner du igen dig? Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare inom specialstädning hos Pima arbetar du med varierande uppdrag där kvalitet och noggrannhet står i fokus. Arbetsuppgifterna innefattar fönsterputs (traditionellt och med UltraRent-system), storstädning, flyttstädning, grovstädning och byggstädning. Du arbetar även med mattvätt och golvvård för att säkerställa rena, fräscha och välunderhållna miljöer.
Arbetet är omväxlande och passar dig som är ansvarstagande, har öga för detaljer och trivs med att leverera resultat av hög kvalitet.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du:
• Har tidigare erfarenhet av specialstädning och fönsterputs
• Kan arbeta självständigt och i grupp
• Är noggrann och stresstålig
• Kommunicerar obehindrat på svenska eller engelska
• Tidigare erfarenhet inom fönsterputs och specialstädning
Meriterande
• Körkort
• Lift kort och och fallskyddsutbildning
• SRY utbildningAnställningsvillkor
• Anställningsform: vid behov anställning
• Arbetstid : Varierade arbetstider mellan 7-17.
• Vid anställning får du ta del av vår digitala utbildningsplattform
• Friskvårdsbidrag
• Avtalsenliga löner
• Start: 1april
Stämmer många av punkterna ovan in på dig? Inkom med din ansökan snarast då intervjuer sker löpande! Ersättning
