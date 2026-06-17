SSK/undersköterska/skötare till PEA-enheten Falun, ettårsvikariat
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Undersköterskejobb / Falun Visa alla undersköterskejobb i Falun
2026-06-17
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du arbeta i en verksamhet där ingen dag är den andra lik, där teamkänslan är stark och där du verkligen gör skillnad för människor i utsatta situationer? Då kan det här vara jobbet för dig. Nu söker vi en sjuksköterska eller undersköterska/skötare till ett ettårsvikariat på PEA-enheten i Falun - en verksamhet där engagemang, samarbete och professionellt bemötande står i centrum. Ett arbete som betyder något - varje dag
På PEA-enheten arbetar vi med psykiatrisk akutvård och bedömning av patienter med behov av psykiatriskt stöd och insatser. Här möter du människor i olika livssituationer och blir en viktig del i att skapa trygghet, stabilitet och rätt vård i rätt tid.
Det här är en arbetsplats för dig som gillar variation, högt tempo och ett arbete där din kompetens verkligen gör skillnad.
Därför ska du välja oss
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad på riktigt
Ett engagerat team med stark sammanhållning
En varierande och utvecklande arbetsvardag
Möjlighet att växa i din yrkesroll och få värdefull erfarenhet inom psykiatrisk akutvård
En arbetsplats där vi stöttar varandra och arbetar tillsammans
Anställningen innebär ettårsvikariat med tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Du arbetar nära patienterna och är en viktig del i den psykiatriska omvårdnaden och det dagliga vårdarbetet.
Arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
Omvårdnad och patientnära stöd
Observationer och psykiatriska bedömningar
Samtal och stöd till patienter och närstående
Dokumentation och vårdplanering
Samarbete med kollegor och andra vårdaktörer
Bidra till en trygg, säker och professionell vårdmiljö
Vi bemannar PEA-enheten måndag-onsdag mellan 08:00-21:00, torsdag-fredag 08:00-24:00 och lördag-söndag 14:00-24:00.
Vi tillämpar rotationsschema.KvalifikationerKvalifikationer
Är legitimerad sjuksköterska eller utbildad undersköterska
Har erfarenhet av arbete inom psykiatri eller akutverksamhet
Är trygg, ansvarstagande och har ett gott bemötande
Trivs i en dynamisk miljö där tempot kan växla snabbt
Har god samarbetsförmåga och samtidigt kan arbeta självständigt
Har B-körkort manuell
Meriterande:
Vidareutbildning inom psykiatri
Erfarenhet av teamarbete inom vård
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
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Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:605". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Sektionsledare
Mikael Svedlund Mikael.Svedlund@regiondalarna.se Jobbnummer
9967382