Diskare Heat Östersund
Heat Restauranger AB / Restaurangbiträdesjobb / Östersund Visa alla restaurangbiträdesjobb i Östersund
2026-06-17
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, Sundsvall
, Umeå
, Sandviken
, Gävle
eller i hela Sverige
Om oss På Heat är kärleken till god mat och service vår största passion! Vi erbjuder våra gäster vällagad mat och ett varmt och personligt bemötande. Vårt fokus är lunchbuffé tillagad från grunden i våra egna kök, men vi jobbar även med catering av alla de slag till företag i våra närområden. Våra menyer är centralt planerade och utifrån recept kan vi bibehålla Heats kvalitet och hjärta Vi finns för närvarande i Malmö, Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Gävle, Sandviken, Sundsvall, Östersund och Umeå.
Om dig Du har arbetat som diskare/biträde och hanterat både findisk- och grovdiskmaskiner inkl. rengöring/underhåll av dessa. Du är en glad och positiv lagspelare, är prestigelös och ansvarsfull.
Om tjänsten Tjänsten är på deltid 50% Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7926203-2056944". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Heat Restauranger AB
(org.nr 556621-8961), https://karriar.heatrestauranger.se
Kaserngatan 3 (visa karta
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831 32 ÖSTERSUND Arbetsplats
Heat Restauranger Jobbnummer
9967394