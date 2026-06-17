Leveransansvarig Datacenter & Cloud
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2026-06-17
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Leveransansvarig Datacenter & Cloud – Stockholm
Ta ägarskapet över Keolis molnplattform och driv infrastrukturen framåt!
Keolis ansvarar för kollektivtrafik som varje dag förflyttar tusentals människor i Stockholm. Nu stärker vi teamet för Digital Infrastruktur och söker en Leveransansvarig för området Datacenter & Cloud som vill ta ett helhetsgrepp om vår plattform och vara med och forma hur vi arbetar framåt.
Om rollen
Som Leveransansvarig Datacenter & Cloud äger du det dagliga arbetet och besluten kring vår datacenter- och molnplattform. Du ansvarar för stabil drift, leverantörsstyrning, kostnadsoptimering och att vi håller oss i framkant tekniskt – allt medan du bidrar till Keolis strategiska resa mot 2030.
Rollen innebär ett tydligt mandat: du fattar tekniska beslut, driver förändringar och ser till att plattformen hänger ihop med vår övergripande arkitektur och säkerhetsstrategi.
Du arbetar nära plattformsingenjören för DevOps & Cloud, lösningsarkitekten och övriga i teamet. Det är sällan man jobbar med bara sitt – det är ett tätt samarbete med verksamheten i gemensamma projekt, och en roll med stor möjlighet att sätta din egen prägel.
Dina ansvarsområden
Säkerställa stabil drift av compute, storage, backup och nätverk i DC samt IaaS/PaaS-tjänster i molnet
Äga och styra leverantörsrelationer mot SLA/OLA – i snitt ansvarar du för 2–3 partners och konsulter
Driva IaC (t.ex. Bicep/Terraform), policyer och CI/CD-flöden tillsammans med lösningsarkitekt och plattformsingenjör
Förvalta livscykler för plattformar (EOL/EOS) och planera uppgraderingar, konsolideringar och migreringar
Ansvara för backup/DR & BCP-anpassning inklusive återställningstester och dokumenterade RPO/RTO
Kostnadskontroll och budget för DC & Cloud
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom IT eller annan relevant inriktning
Har minst 3 års erfarenhet i liknande roll, med en tidigare teknisk bakgrund
Har god förståelse för infrastruktur: servrar, virtualisering, nätverk, DC och backup
Är van vid hybridmiljöer (on-prem + moln) eller har ett starkt intresse av att lära dig
Har erfarenhet av ITIL-processer eller liknande ramverk
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av Azure (GCP och AWS fungerar också), DevOps-förståelse med GitHub och IaC, samt vana att kommunicera tekniska frågor till icke-tekniska stakeholders.
Vem är du?
Du är nyfiken, social och prestigelös men strukturerad. Du kommer gärna med förslag och synpunkter utan att vänta på att bli tillfrågad. Du trivs med att se helheten och förstå hur bitarna samspelar, och du är lika bekväm att styra leverantörer som att förstå det tekniska på djupet när det behövs.
Varför Keolis?
Hos oss får du komma in i ett team med högt i tak, familjär kultur och stort utrymme att påverka. Vi befinner oss i en spännande fas där vi stabiliserar och moderniserar vår infrastruktur parallellt med att vi blickar framåt mot en ny tech-strategi. Det finns mycket att förändra och goda möjligheter att ta ansvar och sätta sin prägel.
Placering
Rollen är placerad på vårt huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Vi arbetar hybrid och ser att du har möjlighet att vara på plats tre dagar i veckan.
Ansökan
Du ansöker genom att skicka in ditt CV. Personligt brev behövs inte. I urvalsprocessen använder vi arbetspsykologiska tester. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Observera att tjänsten omfattas av en bakgrundskontroll som genomförs i slutskedet av rekryteringsprocessen efter ditt godkännande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Keolis Sverige AB
(org.nr 556473-5057), https://www.keolis.se/
112 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Keolis Kontakt
Talent Acquisition
Mathilda Garte mathilda.garte@keolis.se Jobbnummer
9967390