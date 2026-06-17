Biträdande rektor till Anpassad skola, tidsbegränsad anställning
Värnamo Kommun / Pedagogchefsjobb / Värnamo Visa alla pedagogchefsjobb i Värnamo
2026-06-17
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värnamo Kommun i Värnamo
, Jönköping
, Simrishamn
, Ludvika
eller i hela Sverige
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-06-17Beskrivning
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Med tanke på att vår verksamhet växer är vi är i behov av en biträdande rektor under läsåret 2026/2027 till Anpassad skola med viss inriktning mot Anpassad gymnasieskola.
Anpassad skola i Värnamo består av åk 1-6 integrerade i en del av Trälleborgsskolan, åk 7-9 på Gröndalsskolan samt anpassad gymnasieskola på Finnvedens gymnasium. På Gröndalsskolan och Finnvedens gymnasium har vi LSS-fritids, Kryddan och Raketen. Tillsammans har vi drygt 100 elever som läser ämnen eller ämnesområden och ca 90 medarbetare som består av både pedagoger och elevassistenter.Dina arbetsuppgifter
Rollen som biträdande rektor på Anpassad skola innebär att du på delegation och tillsammans med rektor planerar och utvecklar det pedagogiska, praktiska och organisatoriska arbetet. Vi tror att det är när vi arbetar tillsammans som vi kan skapa de bästa förutsättningarna för eleverna.
Du bidrar till att skapa en hållbar organisation där du kan identifiera vilka behov verksamheten har och tillsammans med övriga arbeta fram strategier och genomföra utvecklingsarbete. Du tar ansvar för delar av arbetsmiljöarbetet, scheman och vårt säkerhetsarbete.
Som stöd i din roll som biträdande rektor finns funktioner inom administration och HR.Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har pedagogisk högskoleutbildning
Gärna har erfarenhet av skolledande/arbetsledande uppgifter
Kan arbeta såväl självständigt som i team
Har ett processinriktat ledarskap
Vågar vara ledare och tydlig förebild, samt lyssnar till människor du samarbetar med
Erfarenhet av vår personalplattform Heroma
Goda IT-kunskaper
Bra kommunikations- och samarbetsförmåga
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då uppdraget kräver engagemang, ansvarstagande och nytänkande.
Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.Anställningsvillkor
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: Barn- och utbildningsförvaltningen - Värnamo kommun
Information om lön. Utifrån EU:s lönetransparensdirektiv lämnar Värnamo kommun information om ingångslöneintervall för tjänsten i annonsen. Det intervall som anges utgår från lägsta lön och medianlön inom yrkeskategorin som denna annons avser. Medianlön är den mittersta lönen, vilket innebär att hälften av alla medarbetare inom yrkeskategorin i Värnamo kommun har lägre grundlön än medianen och hälften har högre.
Du hittar information om ingångslöneintervallet på vår hemsida: Information om lön - Värnamo kommun.
Informationen om lön är vägledande och inte bindande. Värnamo kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning, vilket innebär att slutlig lön fastställs baserat på uppdragets svårighetsgrad och ansvarsnivå samt den enskildes utbildningsbakgrund och erfarenhet. Vid eventuellt erbjudande om anställning betyder detta att den lön som förhandlas om både kan vara högre eller lägre än vad som anges i ingångslöneintervallet.
Du hittar information om hur vi arbetar med lön i Riktlinje - Lönebildning på vår hemsida: Riktlinjer - Värnamo kommun.
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: Värnamo kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo Kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Kyrktorget 1 (visa karta
)
331 31 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Anpassad Gymnasieskola Kontakt
Rektor
Karin Hedström karin.hedstrom@edu.varnamo.se 0370-377000 Jobbnummer
9967407