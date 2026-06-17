Vikarierande säljare sökes till Ohlssons Tyger i Örebro

Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Örebro
2026-06-17


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Ohlssons Tyger är Sveriges största tygkedja! Vi har 11 butiker över hela landet. Vi har ett stort sortiment med unika modetyger, en väletablerad avledning med inredningstyger och är uppskattade för våra stuvar till kilopris. Dessutom erbjuder vi ett stort sortiment med färdigsydda produkter och sytillbehör. Vi jobbar alla efter samma koncept som bygger på en gemensam värdegrund. Vi som jobbar på Ohlssons Tyger är alla kreativa och gillar att sälja tyger!
Nu söker Ohlssons Tyger vikarierande säljare till vår butik i Örebro på 25 timmar/vecka.
• Vi söker dig som brinner för försäljning och sätter kunden i första hand.
• Vi söker dig med kunskap om sömnad och textilier.
• Vi vill gärna att du har erfarenhet av försäljning och kassavana.
• Vi förväntar oss att du gillar att samarbeta och jobba i team.
• Vi vill att du ska vara mål- och resultatinriktad.
• Meriterande om du har kunskap inom gardinupphängning och kan sömnad.
Som säljare rör du dig ute på golvet och möter upp våra kunder. Du hälsar alla kunder välkomna och jobbar aktivt med omsorgsförsäljning. Förutom att expediera förekommer även beställningsansvar, uppackning av varor, prismärkning, skyltning, städning samt andra arbetsuppgifter knutna till arbete i butik.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: jobb@ohlssonstyger.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarierande säljare Örebro".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag (org.nr 556220-8180), http://www.ohlssonstyger.se
Drottninggatan 29 (visa karta)
702 22  ÖREBRO

Arbetsplats
Ohlssons Tyger & Stuvar AB

Kontakt
Butikschef
Therese Stein
jobb@ohlssonstyger.se
019-611 20 10

Jobbnummer
9967388

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