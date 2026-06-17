Kvalificerad utredare med socialtjänstprofil
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2026-06-17
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Vill du bidra till att stärka förutsättningarna för vården och omsorgen att utvecklas med hjälp av digitalisering och enklare tillgång till data? Är du självgående, lösningsorienterad och tycker om att arbeta med utredningsarbete i tvärprofessionella team? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Som kvalificerad utredare hos oss kommer du att både leda och delta i arbetet med regeringsuppdrag, utredningar och remisser samt ta fram väl underbyggda underlag som kan ligga till grund för politiska beslut. Du arbetar i tvärprofessionella team med bland annat utredare, lösningsarkitekter, utvecklare, kommunikatörer och jurister. Teamen genomför utredningarna hela vägen från idé och studiedesign till lösningsförslag samt rapportskrivning och kommunikation. I de fall som utredningsarbetet ska leda till utveckling av en digital lösning strävar vi efter att arbeta integrerat och agilt från tidiga hypoteser till implementering. I uppdragen samverkar du ofta med andra aktörer och användare för att säkerställa nytta och användbarhet. Arbetsuppgifter och frågeställningar kan variera och ofta arbetar du mot en deadline.
Utöver det stöttar du också andra medarbetare i utredningsmetodik, rapportskrivning och kvalitetssäkring. Du medverkar också i myndighetens metod- och verksamhetsutveckling.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
• leda, planera och genomföra omfattande utredningar över längre tid
• göra datainsamling och genomföra analyser
• författa rapporter och andra skriftliga underlag
• hantera synpunkter och omarbetningar
• presentera resultat och rapporter muntligt
• samverka med externa parter och föra myndighetens talan i externa sammanhang.
Du arbetar på enheten för utredning där vi arbetar med utrednings- och utvecklingsuppdrag, omvärldsbevakning och samverkan. Enheten består av utredare, uppdragsledare och samverkansansvariga.
Vi tillhör avdelningen för hälsa, vård och omsorg där fokus är att bidra till utvecklingen av infrastruktur och tjänster inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst.
Om dig
Vid rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är samarbets- och serviceinriktad - du värdesätter och söker aktivt andra kompetensers perspektiv samt bidrar till ett gott arbetsklimat i gruppen.
Du är leveransorienterad och styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande i ditt arbete. I rollen är det viktigt att du är kvalitetsmedveten och noggrann och ser till att möten och hållpunkter har nödvändiga underlag så att arbetet drivs framåt.
Du är lösningsorienterad och identifierar områden som behöver utvecklas och hittar vägar framåt även när du saknar djup expertis inom området. Problemlösande analysförmåga är en styrka hos dig - du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. Du är saklig och tydlig i din kommunikation, både muntligt och i skrift och är bra på att få fram ditt budskap i text och presentationer.
Vi ser även att du kan skapa engagemang, bygga relationer samt leda och motivera andra i gemensamma uppdrag.
Vi söker dig som har:
akademisk examen (om lägst 180hp eller 120p enligt det tidigare systemet) som socionom, samhällsvetare eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant
flerårig erfarenhet av utvecklings- eller utredningsarbete inom socialtjänst
erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete, det vill säga utredningsarbete vars resultat ska utgöra ett underlag för beslut av regeringen eller en myndighet, t ex statliga utredningar, underlag för beslut om en omfattande förändring i en kommun/region eller myndighetsrapporter till regeringen
aktuell erfarenhet av att leda team i utvecklings- eller utredningsarbete
god förmåga att formulera komplexa samband på ett enkelt och pedagogiskt sätt, såväl skriftligt som muntligt.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
erfarenhet av uppföljning och utvärdering av socialtjänstens arbete
erfarenhet av digitaliseringsarbete
erfarenhet av att arbeta i gränssnittet mellan stat och kommun eller i gränssnittet mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:Rekryterande chef Hanna Sjöberg: 010-175 38 80
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:HR-specialist Elisabeth Axelsson: 010-106 08 98
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 5 augusti 2026. Observera att under sommarperioden kommer vi att ha begränsad möjlighet att svara på telefon och mail.
Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Stockholm eller Kalmar. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan de båda orterna.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-hälsomyndigheten
(org.nr 202100-6552), http://e-halsomyndigheten.varbi.com
Sankt Eriksgatan 117 (visa karta
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113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
GD, Hälsa, vård och omsorg, Uppdrag och samverkan, Utredning Kontakt
Enhetschef
Hanna Sjöberg 0101753880 Jobbnummer
9967402