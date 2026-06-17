Är du sjuksköterska som trivs med nattarbete och vill ha bred kompetens?
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Trollhättan Visa alla sjuksköterskejobb i Trollhättan
2026-06-17
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vill du få en bred kompetens ochtycker att utveckling är viktig! Då kan detta vara en tjänst för dig. Kom till oss på avdelning 42 så utvecklar vi tillsammans!
Om verksamheten
Vi på avdelning 42 är en medicinavdelning med inriktning på magtarmsjukdomar, leversjukdomar, njursjukdomar, endokrinologi och diabetes. Här bedrivs akutsjukvård men även planerade inläggningar för exempelvis saltbelastningar och koloskopier, PD-operationer, inläggning av AV-fistel/AV-graf. Häftig bredd va? Det tycker vi också!
Hos oss får du verkligen möjligheten att lära dig nya medicinska områden och utvecklas som sjuksköterska. För att visa på vikten av ständig utveckling har vi en karriärutvecklingsmodell som ger dig möjlighet att påverka din utveckling framåt! Det finns även möjlighet att kombinera dag och natt för att få mer ökad kunskap.
Att vara sjuksköterska hos oss
Vi vet att det är viktigt för dig som sjuksköterska att få tid till patienten. För att lyckas med det har vi pågående utvecklingsarbeten på avdelning som innebär att vi renodlar rollen som sjuksköterska på avdelning så att du får använda din omvårdnadskompetens fullt ut!
Hur gör vi det? Vi stärker bland annat upp teamet runt patienten. Våra undersköterskor får ett utökat ansvar så att tid för dig som sjuksköterska frigörs. I det utökade ansvaret ingår handräckning av läkemedel och påsdialys samt hantering och PVK-insättning. Undersköterskorna som jobbar med detta har utökad ansvar och har fått läkemedels delegering.
Din roll som sjuksköterska i teamet är att planera omvårdanden och sedan utföra den tillsammans med teamet runt patienten. Du är arbetsledare för ditt team och för att du ska känna dig trygg i din roll kommer du att genomgå intern utbildning.
Runt teamet finns receptionist, farmaceut och SAMSA-samordnare. Dessutom är dina kollegor erfarna undersköterskor som utför kvalificerade omvårdnads-och medicinska åtgärder.
Vi är en enhet som har stort fokus på utveckling och vi investerar tid och kraft för att utveckla verksamheten med både patienten och god arbetsmiljö i fokus! Tillsammans bildar vi ett team där du är viktig och bidrar med dina kunskaper och erfarenheter så att vi tillsammans ger en god omvårdnad och medicinsk kvalitet för våra patienter!
Att jobba inom specialistmedicin innebär att du kommer få en bred kompetens och erfarenhet. Det är högt tempo på avdelningen och ställer stora krav på kompetens och kvalitet av alla i teamet. För att du ska känna dig trygg i ditt arbete får du en ordentlig introduktion samt en mentor.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du har ett helhetstänk kring patienten, är ansvarstagande, har struktur i ditt arbete, van att arbeta självständigt och fatta egna beslut. Du trivs med att arbeta i team, är flexibel och trygg i dig själv. Du har förmåga att hantera komplexa situationer och har god kommunikationsförmåga. Du är dessutom engagerad och vill utveckla den patientnära vården på avdelningen. Har du erfarenhet från akutsjukvård är det meriterande.Publiceringsdatum2026-06-17Övrig information
Som nyexaminerad sjuksköterska ingår du i NU-sjukvårdens kliniska basår. Det kliniska basåret är en satsning för att ge nyexaminerade sjuksköterskor en bra start i arbetslivet. Du får bättre möjligheter att utvecklas i din profession och bygga upp en yrkesidentitet genom introduktion, seminariedagar och yrkeshandledning. Du kan läsa mer om det kliniska basåret här.
Västra Götalandsregionen har gjort en lönesatsning på de sjuksköterskor som arbetar i dygnet runt vården.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Ledningskansliet (visa karta
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461 85 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
NU-sjukvården, Område I, Specialistmedicinklinik, Avdelning 42 Kontakt
Vårdförbundets kansli, vxl 010-4350000 Jobbnummer
9967387