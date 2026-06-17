Redovisningsekonom med stark servicekänsla
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2026-06-17
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Vill du arbeta i en roll där ekonomi och service går hand i hand? Trivs du i ett mindre bolag där du får en bred roll, stort ansvar och nära samarbete med hela verksamheten? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig!
Om rollen
Du ingår i vår ekonomigrupp som består av fyra personer: ekonomichef, ekonomiassistent, kontorsadministratör och redovisningsekonom. Rollen är bred och varierad och kombinerar kvalificerat redovisningsarbete med ett stort inslag av service och verksamhetsstöd.
Du kommer tillsammans med resten av teamet bland annat att arbeta med:
Löpande bokföring och avstämningar
Månadsbokslut och stöd vid årsbokslut
Skatte- och momsredovisningar
Analyser som tex kostnads- och intäktsanalys
Löneadministration
Uppföljning av utestående fordringar
Kund- och leverantörsreskontra
Koncernredovisning
Tulladministration
Delaktighet i utveckling av vårt ERP-system (Pyramid)
En stor och viktig del av arbetet är också service. Ekonomiavdelningen fungerar som firstline support i växeln, vi hanterar fakturafrågor, beställningar och kreditsökningar samt har löpande dialog med kunder och leverantörer. Internt har vi mycket kontakt med vår säljkår då vi hjälper till med orderläggning, support och utbildar i system och administrativa rutiner. Du samarbetar nära lager och produktansvarig för att lösa order- och fakturafrågor. Du kommer att ha många kontaktytor och arbeta tvärfunktionellt i organisationen.
Om dig
Du har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi alternativt flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt inom löpande redovisning och månadsbokslut.
Du har mycket goda kunskaper i Excel och övriga officepaketet. Du har god systemvana och känner dig trygg i att arbeta i ekonomisystem. Du talar och skriver flytande svenska och engelska där vi gärna ser att du är familjär med terminologin inom ekonomi då viss kommunikation sker med vårt ägarbolag i England.
Erfarenhet av lönehantering, systemutveckling/implementation eller koncernredovisning är meriterande men inget krav.
Som person är du driven och tycker om utveckling. Du är prestigelös, flexibel och har ett genuint servicetänk. Du trivs i ett mindre team där alla är viktiga för helheten och där man ibland behöver växla mellan kvalificerat bokslutsarbete och att svara i telefon. Självklart är du också noggrann och strukturerad.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning. Du utgår från vårt kontor i Uppsala. Distansarbete är möjligt vid enstaka behov men inte på regelbunden basis.
Arbetstiderna är 8–17 mån-tor och 8-16 fre med möjlighet till en timmes flex.
Har du frågor om rollen eller rekryteringen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anna Nord på 018-470 71 12.
Rekryteringen sker löpande och du är välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsgivaren - Smartab Hi-Tech Chemicals AB
SMARTAB grundades i Sverige 1993. Verksamheten består i att marknadsföra, sälja och distribuera bilvårdsprodukter och industrikemikalier för yrkesmässigt bruk. Vi fungerar som generalagent för det brittiska företaget Autosmart Ltd, som även utvecklar och tillverkar våra produkter. Autosmart är ett av världens ledande företag inom industrikemikalier för fordonsnäringen. SMARTAB har sedan starten 1993 stadigt ökat sina marknadsandelar och är numera marknadsledande inom vår näring i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Smartab Hi-Tech Chemicals AB Jobbnummer
9967404