Souschef till Smådalarö Gård Hotell & Spa
Sabis Aktiebolag / Kockjobb / Haninge Visa alla kockjobb i Haninge
2026-06-17
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Vill du jobba tillsammans med oss på ett av Sveriges största hotelldestinationer i Stockholms vackra skärgård? På Smådalarö Gård Hotell & Spa njuter du av en bekymmersfri tillvaro, oavsett om du längtar efter avkoppling eller en stund av inre ro erbjuder vi noga utvalda upplevelser som möter dina önskemål på ett varmt och personligt sätt
Om rollen Nu söker vi en engagerad Souschef till köket på Smådalarö Gård Hotell & Spa. I denna roll blir du en nyckelperson i att driva och utveckla verksamheten tillsammans med vår kökschef. Du är delaktig i hela det dagliga arbetet i köket och bidrar både operativt och strategiskt för att säkerställa en hög kvalitet i allt vi levererar.
Som Souschef ansvarar du bland annat för schemaläggning, inköp och menyplanering, samtidigt som du är en viktig del i att säkerställa den dagliga driften. Rollen innebär också att du är avdelningschef och en del av ledningsgruppen, där du får möjlighet att påverka både utveckling och resultat.
Detta är en spännande möjlighet för dig som vill ta nästa steg i karriären och utvecklas i en roll med stort ansvar i en inspirerande miljö.Publiceringsdatum2026-06-17Profil
Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet i rollen som souschef eller arbetsledning i kök. Du brinner för att kunna arbeta långsiktigt med att utveckla både köket och verksamheten. Har du tidigare erfarenhet av personalansvar eller andra ledande roller är det meriterande. Det underlättar om du har tillgång till körkort och bil för att ta dig till hotellet.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och trygg i ditt ledarskap. Du trivs i en miljö där högt tempo möter kreativitet och där kvalitet och gästupplevelse alltid står i centrum. Du är en lagspelare som gillar att samarbeta, men du är också självgående och trygg i att fatta beslut när det behövs.
Vi söker dig som delar vår passion för matlagning och service, och som vill vara med och skapa en hållbar, lönsam och kvalitativ drift för framtiden.
Vi erbjuder dig
• En arbetsplats med flexibla arbetstider och ett gott samarbete
• Ett värderingsstyrt företag där vi aktivt arbetar med ledarskap på alla nivåer
• Möjlighet till personlig utveckling genom utbildningar och möjlighet att byta tjänst inom företaget
• En trygg arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner för alla anställda
• Vi erbjuder våra tillsvidareanställda subventionerad massage på arbetsplatsen och förmånliga rabatter på våra hotelldestinationer.
Ansökan Tjänsten är på heltid (40 timmar/vecka) och är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Varierande arbetstider under vardagar, helger dag- och kvällstid. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår Executive manager Claes Hasselhuhn på claes.hasselhuhn@sabis.se
.
Välkommen med din ansökan! Besök gärna vår hemsida www.sabis.se
för att läsa mer om oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7918781-2056948". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sabis Aktiebolag
(org.nr 556165-9888), https://karriar.sabis.se
Smådalarö Gård (visa karta
)
137 70 DALARÖ Arbetsplats
Sabis AB Jobbnummer
9967397