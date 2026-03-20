Erfaren systemförvaltare
Vi söker nu en erfaren systemförvaltare med stark IT-kompetens för ett spännande jobb som ger nytta för hela Region Stockholm.Publiceringsdatum2026-03-20Om företaget
Stockholms läns sjukvårdsområde är en del av Region Stockholm. Tjänsten är placerad på Torsplan under verksamhetsstöd Digitala tjänster, enheten Förvaltning och Support.
SLSO erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, ett bra samarbetsklimat och flexibla arbetsformer, inklusive möjlighet att arbeta hemifrån vissa dagar. Kulturen präglas av att vi stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Du kommer primärt och initialt att arbeta med det nya avvikelsesystemet Avvikelseportalen, som kommer användas av alla verksamheter i SLSO samt Medoma som är ett system för att underlätta arbetsflöden inom ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet). Som systemförvaltare kommer du b la att arbeta med att leda förvaltning och utveckling av system, säkerställa att systemet uppfyller säkerhets- och kvalitetskrav samt leda leverantörsdialog och följa upp avtal. Båda systemen är nya för SLSO så till en början kommer arbetet också innebära att vara att vara en del av införandet i verksamheten.Kvalifikationer
Akademisk examen inom systemvetenskap, datavetenskap eller motsvarande område.
Minst fem års erfarenhet inom IT- eller teknikområdet, gärna i roller som förvaltningsledare, projektledare eller motsvarande.
Erfarenhet av förvaltningsarbete och av arbete enligt ITIL, PM3 eller liknande ramverk.
Erfaren av processarbete, upphandlingar, kravhantering och arbete med underleverantörer.
Erfarenhet av IT-nära systemförvaltning i större och komplexa organisationer samt god kunskap inom teknisk förvaltning.
Kunskaper inom informations- och IT-säkerhet.
Goda kunskaper i svenska, presentationsteknik och Office 365.
Erfarenhet av att driva och leda IT-relaterade frågor inom sjukvårdssektorn
Erfarenhet av avvikelsehantering och dokumentations- eller kommunikationsplattformar i vårdenDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är du kommunikativ och van att samarbeta med både IT och verksamhet. Du är ansvarstagande, drivande och självgående med förmåga att prioritera komplexa uppgifter. Rollen kräver att du är lösningsfokuserad, flexibel och trivs i miljöer med höga kvalitetskrav och snabba leveranser. Du är en erfaren projektledare som kan planera, driva och följa upp arbete utifrån tid, budget och mål. Som person är du nyfiken, engagerad och motiverad person som gärna tar en naturlig ledarroll.
Tillsvidareanställning, heltid. Vi kommer löpande att kalla till intervju under ansökningstiden. Sista ansökningsdag 10 april 2026.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
