Erfaren städare till hotell
RA Hospitality i Norden AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2025-08-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RA Hospitality i Norden AB i Malmö
, Landskrona
, Helsingborg
, Ystad
, Båstad
eller i hela Sverige
Har du tidigare erfarenhet av hotellstädning och letar efter en arbetsplats där du kan använda dina färdigheter? Vi på RA Hospitality söker nu en erfaren städare för hotell!
Om rollenVi söker en noggrann och detaljorienterad person för städning av hotellrum. Vi erbjuder anställning för enstaka dagar med omedelbart tillträde.
Arbetsuppgifter Städning av hotellrum och allmänna utrymmen
Samarbete med andra teammedlemmar för att säkerställa högsta kvalitetsnivå
Rapportering av eventuella skador eller behov av underhåll
Krav och kvalifikationer Minst 6 månaders erfarenhet av hotellstäd i Sverige
Flexibel och kan arbeta vid behov
Positiv, driftig och lojal, med en inställning att inte vara rädd för hårt arbete
Kommunicerar flytande på svenska eller engelska
Noggrann och med sinne för detaljer
Trivs i en dynamisk och snabb arbetsmiljö
Vad vi erbjuder En dynamisk arbetsmiljö med möjlighet att lära känna nya kollegor och få ett starkt nätverk inom branschen
Flexibla arbetstider där du själv kan välja när och var du vill arbeta
Aktiviteter och personalförmåner för att stärka sammanhållningen i teamet
Rabatterade träningskort och hotellrabatter i Norden
Utbildningar och möjligheter till vidareutveckling inom branschen
Trygg och säker anställning med konkurrenskraftig lön genom kollektivavtal
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Norden AB
(org.nr 556554-5828), https://www.rahospitality.se/ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
9480501