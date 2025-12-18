Erfaren Java Softwareutvecklare Sökes Till Alten Stockholm!
2025-12-18
Vi söker en erfaren
SOFTWAREUTVECKLARE som vill vara med och utveckla avancerade lösningar inom industriella och försvarsrelaterade projekt under 2026 hos ALTEN i Stockholm. Uppdraget startar nästa år, och du får möjlighet att bidra med dina idéer och tekniska kompetenser i alla delar av utvecklingsarbetet.
VI SÖKER DIG SOM HAR:
Har
MINST 5 ÅRS ERFARENHET AV MJUKVARUUTVECKLING MED FOKUS PÅ JAVA OCH PYTHON
Har universitets- eller högskoleutbildning inom relevant IT- eller tekniskt område
Har erfarenhet av agila arbetsmetoder
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
DET ÄR ETT PLUS OM DU HAR:
Erfarenhet av test och/eller testautomatisering
Erfarenhet från försvarssektorn
Kunskap inom DevOps eller CI/CD pipelines
I rollen arbetar du med utveckling och test av mjukvarulösningar med fokus på Java och Python, i projekt inom industriella sektorer och försvar. Du ingår i ett kompetent team och samarbetar med kunder och kollegor för att leverera robusta och kvalitativa lösningar.
Eftersom uppdraget är säkerhetsklassat krävs - svenskt medborgarskap samt möjlighet att bli godkänd i en säkerhetsprövning enligt svensk lagstiftning.
OBSERVERA ATT REKRYTERINGSPROCESSEN KAN TA NÅGOT LÄNGRE TID UNDER JULLEDIGHETERNA. URVAL OCH INTERVJUER SKER LÖPANDE MED START EFTER NYÅR.
VAD ERBJUDER VI?
Varje medarbetare är lika viktig i ALTENs framgång! Vi tror på att växa tillsammans genom att erbjuda möjligheter, utveckling och gemenskap. ALTEN verkar inom flera olika branscher, har en stor variation av uppdrag, coachande chefer och utbildning via ALTEN Academy vilket gör att det alltid kommer vara möjligt att utvecklas hos oss. Dina önskemål styr din väg framåt.
Som konsult får du både en teamkänsla i ditt uppdrag och en riktigt härlig gemenskap på ALTEN. Genom våra interna nätverk såsom Women@ALTEN och ALTEN Sports ges du möjlighet att driva frågor och aktiviteter som just du brinner för. På ALTEN tycker vi det är viktigt med balans mellan arbete och fritid, därför erbjuder vi tre extra lediga dagar per år. Hos oss är du ansluten till kollektivavtal och erbjuds förmåner så som friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Alten Sverige AB
