Elkonstruktör
2026-02-25
Elkonstruktör - bidra till den gröna omställningen
Vill du arbeta med teknik i framkant och samtidigt göra skillnad i energiomställningen? På Head Energy får du arbeta i spännande utvecklingsprojekt inom Energi, Industri och Produktutveckling - från idé till idriftsättning.
Din roll
Som elkonstruktör arbetar du med elkonstruktion av maskiner, skåp och system - inklusive dimensionering, dokumentation och tekniskt stöd till produktion och kund. Du får ofta följa projekten hela vägen till FAT/SAT.
Därför trivs våra medarbetare
Kollektivavtal & starka pensionsvillkor
5000 kr i friskvårdsbidrag
Löneväxling/Pension
Tillgång till fjällstugor
Flexibel arbetsmiljö och nära ledarskap
Teamträffar och aktiviteter
"Stabil arbetsmiljö och ett bra ledarskap präglat av öppenhet och respekt."
• Daniel Josefsson, Projektledning Elkraft
Vi söker dig som
Har en elteknisk högskoleutbildning och minst 3 års erfarenhet av elkonstruktion
Har jobbat i ELMASTER, EPLAN eller ELPROCAD
Har kunskap inom maskin-, system- eller automationsnära elkonstruktion
Talar flytande svenska och engelska
Med fördel har erfarenhet från energibranschen
Om Head Energy
Vi är ett skandinaviskt ingenjörs- och konsultföretag med 950 medarbetare och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Frankrike. Vårt svenska team fokuserar på Industri, Energi och Produktutveckling - och vi växer!
