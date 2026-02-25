Elkonstruktör

Head Energy Sweden AB / Elektronikjobb / Västerås
2026-02-25


Elkonstruktör - bidra till den gröna omställningen

Vill du arbeta med teknik i framkant och samtidigt göra skillnad i energiomställningen? På Head Energy får du arbeta i spännande utvecklingsprojekt inom Energi, Industri och Produktutveckling - från idé till idriftsättning.

Din roll

Som elkonstruktör arbetar du med elkonstruktion av maskiner, skåp och system - inklusive dimensionering, dokumentation och tekniskt stöd till produktion och kund. Du får ofta följa projekten hela vägen till FAT/SAT.

Därför trivs våra medarbetare
Kollektivavtal & starka pensionsvillkor
5000 kr i friskvårdsbidrag
Löneväxling/Pension
Tillgång till fjällstugor
Flexibel arbetsmiljö och nära ledarskap
Teamträffar och aktiviteter

"Stabil arbetsmiljö och ett bra ledarskap präglat av öppenhet och respekt."
• Daniel Josefsson, Projektledning Elkraft

Vi söker dig som
Har en elteknisk högskoleutbildning och minst 3 års erfarenhet av elkonstruktion
Har jobbat i ELMASTER, EPLAN eller ELPROCAD
Har kunskap inom maskin-, system- eller automationsnära elkonstruktion
Talar flytande svenska och engelska
Med fördel har erfarenhet från energibranschen

Om Head Energy

Vi är ett skandinaviskt ingenjörs- och konsultföretag med 950 medarbetare och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Frankrike. Vårt svenska team fokuserar på Industri, Energi och Produktutveckling - och vi växer!
Urval kommer göras löpande under ansökningstiden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Head Energy Sweden AB (org.nr 559330-6516), https://www.headenergy.se

Kontakt
Ehlin Wåhlèn
ehlin.wahlen@headenergy.se

Jobbnummer
9762160

