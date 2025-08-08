Elevassistenter till Åsbackaskolan
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Åsbackaskolan ligger i Örebro och erbjuder undervisning från förskoleklass till och med årskurs 10 för elever med medfödd dövblindhet och elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning. Vår personal är teckenspråkskunnig med hög specialkompetens om våra målgruppers behov. Vi erbjuder boende för de för elever som inte kan pendla varje dag till skolan.
Åsbackaskolan tar emot elever från hela Sverige som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med en intellektuell funktionsnedsättning eller är dövblindfödda och som följer den anpassade grundskolans kursplaner inriktning ämnesområden.
Vi erbjuder våra elever en miljö som ger möjlighet till delaktighet och utveckling. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer i en tvåspråkig utbildning i teckenspråkig miljö.
På Åsbackaskolan menar vi att utveckling och lärande sker i alla miljöer och under dygnets alla timmar i ett livslångt perspektiv. Vår övergripande målsättning är att ge alla våra elever förutsättningar att lära och att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevers lust och önskan till social samvaro, samspel och kommunikation i en teckenspråkig miljö. Undervisningen är anpassad utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande som pedagogisk metod.
På Åsbackaskolan har vi en mycket god tillgång till olika professioner i vårt elevhälsoteam och på digitala lärverktyg i en välutrustad IT-miljö.
Vi är cirka 11 medarbetare som arbetar på skolan alternativt på våra elevboenden.
Arbetet som elevassistent ställer stora krav på din förmåga att exempelvis vara lyhörd och flexibel. Du ska kunna möta elever i olika situationer och som också kan behöva en hjälpande hand under sin skoldag och på fritids. Det kan också uppstå komplexa och utmanande situationer där du med ditt lugn som elevassistent ger eleven ett tryggt bemötande.
Du kommer som elevassistent att ingå i ett arbetslag med lärare och tillsammans med dem planerar ni elevernas skoldagar som kan innebära att undervisningen kan förläggas utanför skolområdetKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• utbildning från barn- och fritidsprogrammet, assistentutbildning eller annan likvärdig kompetens.
• utbildning och/eller erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, lågaffektivt bemötande, intellektuell funktionsnedsättning och med elever som är dövblinda.
En förutsättning för att Du ska kunna arbeta hos oss är att Du kan svenskt teckenspråk då vår teckenspråkiga miljö är mycket viktig.
IT-kunskaper
Du ska kunna de i skolan vanligt förekommande programmen.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av att samverka och vara ett komplement i ett arbetslag
• ett lösningsfokuserat förhållningssätt som även är engagerande, vägledande och motiverande.
På skolan finns även elevboende för vissa elever och därmed ställs det krav på samarbetsförmåga med både personal på elevboendet och med andra yrkesgrupper kopplade till elevens skoldag.
Vi har tillgång till interaktiva skrivtavlor i alla klassrum, så erfarenhet och kunskap i att hantera sådana hjälpmedel är meriterande.
Vi värdesätter att du:
• är självständig
• är bra på relationsskapande
• har en hög samarbetsförmåga
• har omdöme och
• är strukturerad
