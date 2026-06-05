Byggprojektör Till Obos!
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Jönköping Visa alla byggjobb i Jönköping
2026-06-05
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Är du OBOS nya byggprojektör? Här möts du av ett härligt gäng som vill forma framtidens hållbara hem tillsammans med dig! Hos OBOS får du stora projekt, modern teknik och kollegor som lyfter varandra. Vill du växa i en miljö där vi utvecklas ihop? Sök nu!Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
OBOS är en av Nordens ledande bostadsutvecklare. Den medlemsägda organisationen uppför allt från villor och radhus till lägenheter, med målet att tryggt förverkliga boendedrömmar i både Sverige och Norge.
Just nu sökes byggprojektörer som vill axla en nyckelroll inom verksamheten. I denna funktion ansvarar du för att ta fram tekniska underlag för både standardiserade och unika bostadsprojekt. Med utgångspunkt i Jönköping, Myresjö, Vrigstad eller Växjö får du en central roll med tätt samarbete mellan produktionsledare, produktionstekniker, kalkyl, inköp, projektörer samt projektingenjörer och byggnadskonstruktörer.
För att lyckas i rollen söker vi dig som har ett öga för detaljer och är kommunikativt skicklig, då rollen innebär B2B-samarbete och flertalet kontaktytor. Du har erfarenhet inom projektering och goda CAD-kunskaper. Som person är du tekniskt nyfiken, driven, ödmjuk och vågar ta för dig. Du är en sann lagspelare som trivs med att samarbeta och nå mål tillsammans med andra.
Du erbjuds
En nyckelroll i ett av Nordens ledande bostadsutvecklingsbolag.
En stark företagskultur som präglas av samarbete, affärsmässighet och framåtanda.
Möjligheten att arbeta med moderna byggsystem och bidra till ett mer hållbart samhällsbyggande genom strukturerade arbetssätt.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett helhetsansvar för slutfasen i projekteringen, med ansvar för att ta fram kvalitetssäkrade och produktionsanpassade monterings- och tillverkningsunderlag. Dina arbetsuppgifter kommer exempelvis bestå utav att:
Upprätta och publicera produktions- och montagehandlingar
Skapa materialspecifikationer i affärssystemet för produktion och byggplats
Planera projekteringsarbetet för tilldelade projekt
Utveckla avtalsunika konstruktionslösningar för B2B-projekt
Samverka med interna discipliner och externa samarbetspartners
Utreda och hantera tekniska avvikelser och reklamationer
Agera uppdragsledare vid behov
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom byggteknik eller annat relevant område.
Har erfarenhet av och utbildning inom CAD-projektering/Revit.
Besitter kunskap i BBR och gällande branschregler
Har grundläggande kunskap inom industriell trähusbyggnation.
Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, detta krävs för interna och externa samarbeten.
Har B-körkort
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av produktionsberedning
Kompetens inom tekniska installationer
Erfarenhet av projektledning eller som uppdragsledare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Hjälpsam
Målmedveten
Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "877KTI". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 52 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9950504