Elektronikkonstruktör
Dalelven Produktutveckling AB / Elektronikjobb / Borlänge Visa alla elektronikjobb i Borlänge
2026-02-26
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dalelven Produktutveckling AB i Borlänge
, Åre
eller i hela Sverige
Vi söker dig, en engagerad elektronikkonstruktör som trivs i en familjär miljö med hög teknisk kompetens och nära samarbete.
På Dalelven arbetar vi tillsammans under ett och samma tak. Det skapar en kreativ, effektiv och utvecklande arbetsplats för både våra medarbetare och våra kunder. Hos oss får du vara med och utveckla innovativa produkter för världsledande företag, tillsammans med trevliga och kunniga kollegor.Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Som elektronikkonstruktör hos Dalelven blir du en viktig del av vårt utvecklingsteam, med bas på vårt kontor i Borlänge. Du arbetar med produktutveckling för både små och stora företag och är involverad i hela eller delar av utvecklingskedjan - från idé och kravställning till prototyp, verifiering och färdig produkt.
Våra fokusområden omfattar bland annat uppkopplade produkter, inbyggda system och batteridrivna sensorer. Du samarbetar tätt med kollegor inom mekanik och mjukvara samt har nära dialog med våra kunder.
Rollen är varierande och kombinerar eget ansvar med teamarbete. Hos oss får du tillgång till en modern och välutrustad arbetsmiljö med bland annat pick and place-maskin, EMC-labb och en fullt utrustad prototypverkstad. Du får möjlighet att arbeta med internationella produkter och utvecklas kontinuerligt inom ditt yrkesområde.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning inom elektronikkonstruktion och gärna med några års arbetslivserfarenhet. Du är tekniskt driven, noggrann, nyfiken och har ett genuint intresse för elektronikkonstruktion.
Vi ser att du har:
Ingenjörsutbildning med inriktning mot elektronikkonstruktion
Erfarenhet av Altium Designer eller motsvarande CAD-verktyg
Goda kunskaper i svenska och engelska
Ett stort tekniskt intresse
Det är även meriterande om du har kunskap inom hårdvarunära programmering i C. Vill du vara med och utveckla morgondagens teknik i en miljö där du får kombinera avancerad teknik med balans mellan arbete och privatliv? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss.
Dalelven som arbetsplats
På Dalelven värdesätter vi trivsel och gemenskap. Vi tror att en engagerande och trevlig arbetsmiljö är nyckeln till framgång. Vi sitter inte uthyrda långt från våra kollegor ute hos kunder. I stället arbetar vi tillsammans på kontoret, där vi stöttar, utvecklar och inspirerar varandra i det dagliga arbetet. Det är så vi vill arbeta, och det är därför vi trivs på jobbet.
Varmt välkommen till Dalelven
Missa inte denna möjlighet att bli en del av vårt växande team och utveckla framtidens produkter tillsammans med oss. Vi ser fram emot att få din ansökan så snart som möjligt då vi arbetar löpande med urval och intervjuer.
Frågor?
För ytterligare information, kontakta rekryterande projektledare Erik Lärfars, erik.larfars@dalelven.com
, 070-482 82 96.
Om Dalelven Produktutveckling AB
Dalelven erbjuder tjänster inom design och utveckling, där vår styrka ligger inom industridesign, mekanik, hållbarhet, elektronik, mjukvara, prototyper, tester och tillverkning. Våra projekt utförs inhouse och vi har ett eget prototyp- och testcenter för tillverkning av prototyper, testning och produktion. Dalelven har kunder i hela Sverige och har kontor i Borlänge, Mora och Åre. Vi är 40 medarbetare och omsätter ca 50 MSEK.
Läs mer om Dalelven Produktutveckling AB på vår hemsida: www.dalelven.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7193425-1831623". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dalelven Produktutveckling AB
(org.nr 556891-9764), https://jobb.dalelven.com
Tunavägen 278 (visa karta
)
781 73 BORLÄNGE Kontakt
Erik Lärfars erik.larfars@dalelven.com 070-482 82 96 Jobbnummer
9765793