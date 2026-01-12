Elektronikkonstruktör
Avaron AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en elektronikkonstruktör som vill bli en del av ett tekniskt starkt team och arbeta med utveckling och vidareutveckling av avancerade produkter. Rollen är bred och passar dig som trivs med både konstruktionsarbete och praktisk verifiering i en miljö med höga krav på kvalitet, spårbarhet och dokumentation.
ArbetsuppgifterUtveckla och verifiera kretskort (PCB).
Planera och genomföra automattester samt övrig elektronisk testverksamhet.
Felsöka och verifiera elektroniklösningar i olika utvecklingsfaser.
Arbeta med kablage, kontaktering och integration kopplat till elektroniken.
Samarbeta tätt med mekanik-, mjukvaru- och systemingenjörer i teamet.
Krav3-7 års erfarenhet av liknande arbete inom elektronikkonstruktion.
God förståelse för elektronikkonstruktion och kretskortsutveckling.
Erfarenhet av test, verifiering och felsökning inom elektronik.
Vana att arbeta i team och samarbeta med flera teknikdiscipliner.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av arbete i miljöer med höga krav på kvalitet och dokumentation.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7030627-1785311". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9680065