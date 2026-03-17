Elektronikkonstruktör
2026-03-17
Publiceringsdatum2026-03-17Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Det här uppdraget passar dig som vill arbeta brett inom produktutveckling med fokus på att utveckla, förbättra och kvalitetssäkra elektroniska lösningar. Du blir en del av en större designavdelning med flera elingenjörer, där samarbete, kunskapsutbyte och tekniskt ansvar är centrala delar av vardagen.
Rollen omfattar hela utvecklingskedjan, från koncept och kravställning till färdig produkt och produktion. Du arbetar nära flera funktioner och bidrar i en miljö där kvalitet, struktur och tekniska förbättringar står i fokus.
ArbetsuppgifterUtveckla och förbättra elektroniska lösningar inom produktutveckling
Arbeta med automattest, test och verifiering av elektronik
Ta fram och vidareutveckla kretskortsdesign inom PCB
Arbeta med kablagedesign samt felsökning och optimering av befintliga lösningar
Delta genom hela utvecklingskedjan från koncept och kravställning till färdig produkt och produktion
Samarbeta nära med mekanik, mjukvara, produktion och kvalitet
Säkerställa dokumentation samt efterlevnad av relevanta standarder och processer
KravGoda kunskaper inom elektronik
Bred teknisk förståelse
Erfarenhet av att arbeta i produktutvecklingsmiljö
Förmåga att arbeta tvärfunktionellt med flera discipliner
Förmåga att ta egna initiativ och driva arbetet framåt
God förståelse för dokumentation, standarder och processer
MeriterandeErfarenhet av verktyg för schemaritning och PCB-layout
Erfarenhet av mätteknik
Erfarenhet av test- och verifieringsmetodik
Erfarenhet av inbyggda system
Erfarenhet av programmeringSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7402485-1898309". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9802994