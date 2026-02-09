Electrical Engineer at Customer Order Engineering
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Electrical Engineer at Customer Order Engineering på uppdrag av vår klient.
Kravprofil Arbetsuppgifter: * Omfattande teknisk kompetens inom elkonstruktion. I rollen kommer du att ta det fulla ansvaret för ditt arbetsområde samt för kundorderprojekt. * Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att du i leverans- och utvecklingsprojekt ansvarar för konstruktion och teknikfrågor angående olika typer av system som förekommer inom kraftverk, t.ex. ställverk, generatorer, reläskydd, kontrollutrustningar och batterianläggningar. * Framtagande av kostnadsunderlag, teknisk support mot säljsidan samt stöd mot eftermarknaden ingår också i dina arbetsuppgifter.
Övrigt Profil: * Du är civil-, högskole- med några års arbetslivserfarenhet inom elkraft, elkonstruktion och/eller el- och hjälpkraftutrustning. * Du drivs och motiveras av att arbeta med avancerad teknik och vill utöka dina kunskaper och fördjupa din tekniska kompetens. * Du uttrycker dig väl i tal och skrift både på engelska och svenska.
OBS! Hyrköp 1 år - Erfarenhet: 0 till 5 år. - Språk: Svenska och engelska är obligatoriskt. På plats: 5 dagar i veckan.
Övrig information Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: 2026-08-10 till öppet
Uppdragslängd: 1 år
Ansökningsdeadline: 2026-05-30
Vänligen ansök direkt via vårt system med: - Ditt uppdaterade CV - Tillgänglighet att påbörja uppdraget I motiveringen, beskriv varför du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildning och personliga egenskaper. Observera: Vi accepterar inga ansökningar via e-post. Alla ansökningar måste skickas via portalen för att vara giltiga.
