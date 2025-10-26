Ekonomiassistent till Multisoft
2025-10-26
Vill du bygga din karriär i ett bolag som kombinerar ambition med gemenskap och som dessutom utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser nio år i rad?
På Multisoft hjälper vi några av Sveriges största företag att digitalisera och automatisera komplexa processer med vår egenutvecklade plattform Softadmin®. Vårt mål är att frigöra tid för människor genom smarta system.
Nu söker vi en noggrann och engagerad ekonomiassistent som vill växa tillsammans med oss!
Om rollen
Som ekonomiassistent hos oss blir du en viktig del av vårt ekonomiteam, ett gäng som gillar ordning och reda lika mycket som samarbete. Du får insyn i hela ekonomiflödet och möjlighet att utvecklas i takt med att vi växer.
I rollen kommer du bland annat att:
Registrera och kontera leverantörsfakturor samt följa upp betalningar
Skapa och skicka kundfakturor, samt följa upp inbetalningar
Arbeta med löpande bokföring, avstämningar, deklaration samt vara bidragande i månads- och årsbokslut
Hantera utläggsredovisning och avstämning av företagskort
Vara med och förbättra rutiner och processer inom ekonomifunktionen
Du kommer att ha kontakt med såväl kollegor som kunder och leverantörer Därför är det viktigt att du trivs i en serviceinriktad roll.
Vem är du?
Vi söker dig som är i början av din karriär, nyutexaminerad eller med något års erfarenhet från en liknande roll. Du är en person som gillar siffror, struktur och analys, men även logiken bakom allt.
För att trivas i rollen tror vi att du är:
Noggrann och ansvarstagande, med sinne för detaljer
Intresserad av system och digitala verktyg
Prestigelös, hjälpsam och gillar att arbeta i team
Serviceinriktad och tycker om att kommunicera med andra
Det är meriterande om du har erfarenhet av kundkontakt eller service, till exempel från kundtjänst eller support.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du en vardag där professionalism och värme går hand i hand. Här finns utrymme att utvecklas, att testa nytt och att lära sig av varandra.
Du får arbeta i en miljö där idéer välkomnas, där vi firar framgångar stort och smått, och där gemenskapen är minst lika viktig som resultaten. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser och ännu mer stolta över att många som börjat här väljer att stanna länge.
Ansökan
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt - urvalet sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
