Ekonomiassistent
2025-11-14
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen i Enköping
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Kommunledningsförvaltningen är den centrala förvaltningen inom Enköpings kommun. Här arbetar vi med att styra, leda och samordna kommunen för att skapa största möjliga nytta för invånarna. På vår förvaltning arbetar cirka 190 medarbetare som tillsammans driver kommunen framåt. Vi erbjuder en arbetsplats med god sammanhållning, där du får möjlighet att utvecklas och göra verklig skillnad.
Ekonomi- och kvalitetsavdelningen är en central avdelning inom Kommunledningsförvaltningen och består av tre enheter, Ekonomistöd, Controllerstöd samt Styrning och analys. Du kommer ingå i enheten Ekonomistöd, där vi idag är ca 15 medarbetare.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent hos oss arbetar du med löpande ekonomiadministration med fokus inom kundreskontra. Du arbetar nära verksamheterna och bidrar med din expertis för att säkerställa att ekonomiprocesserna fungerar smidigt. Du kommer tillhöra ett team om tre medarbetare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Inläsning av kundinbetalningar.
• Hantering av kundfakturor och filinläsningar.
• Ekonomiadministrativt arbete och problemlösning vid behov.
Ditt team ansvarar bland annat för kundreskontran, fakturafiler, filinläsningar, kravhantering, avstämningar och bokslut. I rollen ingår det att utreda samt felsöka när behov uppstår. Som ekonomiassistent arbetar du nära många olika personer inom ekonomiavdelningen och mot övriga verksamheter inom kommunen, men även mot medborgare. Det är därför viktigt att vara kommunikativ och saklig i dina framföranden för att göra dig förstådd. Att vara en bra lagspelare är också viktigt för att kunna samarbeta med andra.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas vilket innebär att det även bör finnas ett intresse att vidareutveckla rutiner och processer inom avdelningen. Hos oss värdesätts din initiativförmåga och vilja att utveckla arbetssätt som gör oss ännu bättre!Kvalifikationer
• Erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete.
• Utbildning inom ekonomi eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Kunskaper i Excel.
• Goda kunskaper i svenska både muntligt och skriftligt.
Meriterande
• Kunskap inom redovisning.
• Erfarenhet från ekonomisystemet UNIT4 ERP (Agresso).
• Erfarenhet av kravhantering.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan! I vissa rekryteringar arbetar vi med löpande urval och du kan därför komma att höra ifrån oss innan angiven sista ansökningsdag.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288731". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Tf chef Ekonomistöd
Oskar Dahlberg oskar.dahlberg@enkoping.se 0171-625289 Jobbnummer
9605377