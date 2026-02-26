Ekonomiansvarig
IBAB söker en driven Ekonomiansvarig
Vill du ta helhetsansvaret för ekonomi och redovisning i ett fastighetsbolag, och samtidigt vara med och utveckla framtida arbetssätt i en verksamhet med korta beslutsvägar? Då kan det här vara rollen för dig.
Som ekonomiansvarig hos IBAB blir du en central funktion i ett mindre team där samarbete, engagemang och ansvar står i fokus.
Om rollen
I denna roll har du ett övergripande ansvar för bolagets ekonomi, redovisning och rapportering. Rollen kombinerar ett strategiskt och operativt ansvar, där du både säkerställer kvalitet i det dagliga ekonomiarbetet och driver utveckling av ekonomiprocesser och arbetssätt.
Du fungerar som ett kvalificerat stöd till VD och övriga funktioner i bolaget samt tar fram beslutsunderlag till ledning och styrelse. En viktig del av rollen är att säkerställa att ekonomisk rapportering uppfyller krav från både koncern och kommun samt att gällande lagar, policys och styrdokument efterlevs.
Tjänsten är placerad i Borås och du rapporterar till VD.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för löpande redovisning, bokföring samt månads-, tertial- och årsbokslut.
Driva budget-, prognos- och uppföljningsarbete samt ta fram analyser och beslutsunderlag.
Säkerställa ekonomisk rapportering enligt koncernens och kommunens krav, inklusive koncernbokslut och koncernrapportering.
Ansvara för likviditets- och kassaflödesplanering.
Arbeta med fastighetsekonomi: investeringskalkyler, uppföljning av investeringar samt stöd i ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.
Genomföra ekonomiska kalkyler och analyser kopplade till fastighetsförvärv, hyreskalkyler och uppföljning av hyresintäkter.
Hantera skatte- och momsfrågor, inklusive fastighetsmoms.
Vara kontaktperson gentemot revisorer och samverka kring ekonomistyrning med Borås Stad.
Säkerställa efterlevnad av lagar, policys och styrdokument samt utveckla och effektivisera ekonomiska rutiner.
Vem du är
Du är trygg i din ekonomikompetens och trivs i en roll där du får ta ett brett ansvar, arbeta självständigt och samtidigt vara en naturlig samarbetspartner i verksamheten. Du har förmågan att omsätta siffror till tydliga insikter och underlag.
Vi tror att du är en person som bidrar med energi och engagemang, ser möjligheter och lösningar och har ett positivt och prestigelöst förhållningssätt. Du är nyfiken, hjälpsam och tycker om att arbeta i team där man når resultat tillsammans.
Vi ser att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi (högskola/universitet).
Flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, cirka 5 år eller mer.
Goda kunskaper i redovisning, bokslut och ekonomisk uppföljning.
Erfarenhet av budget- och prognosarbete.
Erfarenhet av ekonomiarbete i fastighetsbolag, gärna inom kommersiella fastigheter.
Erfarenhet av arbete i koncernstruktur är meriterande.
Mycket god svenska i tal och skrift.
Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
Prestigelös, flexibel och lösningsorienterad.
Samarbetsinriktad och trivs i ett mindre team.
Självständig, strukturerad och ansvarstagande.
Analytisk med god helhetssyn.
Kommunikativ och tydlig i ditt arbetssätt.
Vad IBAB erbjuder dig
IBAB erbjuder dig en bred och omväxlande roll med stort eget ansvar i ett kommunägt bolag med samhällsnytta i fokus. Här får du möjlighet att vara delaktig i verksamheten på riktigt och bidra till bolagets fortsatta utveckling.
Med din erfarenhet och kompetens får du möjlighet att påverka, utveckla arbetssätt och vara med och driva bolaget framåt i linje med våra mål.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar IBAB med Fasticon. Du söker tjänsten via annonsen. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar Fasticon inte emot ansökningar via e-post. Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att vi arbetar med fokus på att rekrytera rätt kompetens i förhållande till verksamhetens behov.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult jenny.tell@fasticon.se
.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med din ansökan! Så länge annonsen är publicerad tar vi emot ansökningar. Vi använder oss av tester som en del av vår rekryteringsprocess och slutkandidaten kommer att genomgå en bakgrundskontroll.
