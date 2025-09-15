Distributionschaufför med C/CE-körkort
2025-09-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Best Transport expanderar i Jönköping och vi söker nu därför flera trevliga chaufförer med C- eller CE-körkort till våran distributionstrafik. Hos oss finns det uppdrag att utföra måndag till fredag kl 07-17, året runt. Du kommer att utgå från vår terminal på Stigamo i Jönköping.
Alla chaufförer som utför uppdrag för Best Transport får tillgång till vår utbildningsportal Best Academy. I ditt arbete guidas du av vår kunniga trafikledning.
Om dig
Som chaufför skapar du ett enormt kontaktnät, du träffar nya kunder varje dag. Och samma gamla kunder också för den delen. Våra kunder förväntar sig god service och hög kvalitet. Därför är det viktigt att du som kör uppdrag för Best Transport är positiv, engagerad och mån om att vara professionell i din yrkesroll.
Fart & fläkt och snabba förändringar - det är chaufförsyrket i ett nötskal. Den stora variationen av uppdrag gör att den ena dagen aldrig är den andra lik. En sak som dock är konstant är att rätt gods ska levereras till rätt mottagare, i rätt tid. Du behöver därför vara noggrann och trygg i din roll, även när tempot är högt.
Detta stämmer in på dig
Du har C- eller CE-körkort och giltigt YKB
Du talar och skriver obehindrat på svenska (du ska kunna förstå skriftliga instruktioner och kunna föra muntliga konversationer).
Om oss
Best har sedan 1976 erbjudit företag prisvärda logistiklösningar och är idag en ledande aktör i Norden inom last-mile. Företaget utför dagligen, med hjälp av innovativa tech-lösningar, tiotusentals snabba och hållbara expressleveranser och distributionsuppdrag i Sverige och Norge.
Best har med sitt express- och distributionserbjudande kunder inom vitt skilda branscher och av varierande storlek. Företaget är även specialiserat inom ett antal koncept såsom Servicelogistik och Healthcare-logistik. Best är idag logistikbranschens klarast lysande hållbarhetsprofil, framför allt tack vare den fossilfria fordonsflottan där elbilarna snabbt ökar i antal och företagets fokus på schyssta villkor och krav på kollektivavtal.
ÖvrigtFör att skapa en trygg arbetsmiljö genomför Best Transport bakgrundskontroll och körkortskontroll på samtliga chaufförer innan anställning påbörjas. Körkortskontroller genomförs även kontinuerligt under pågående anställning.
Vänligen notera att vi söker distributionschaufförer med C/CE-körkort. Ansökningar som inte uppfyller detta krav kommer inte beaktas.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Transport AB
(org.nr 556623-6278), https://www.besttransport.se/ Arbetsplats
Best Transport Jobbnummer
9509569