Developer: PC-plattformar & MCU-utveckling
Saab AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-12-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
SAAB Tactical Electronics AB är ett företag beläget i Linköping/Malmslätt med runt 65 anställda. Inom företaget så utvecklar vi hårt ruggad hårdvara, primärt mot militära kunder. Vi gör allt ifrån förstudie, utveckling, test, inköp, produktion och eftermarknad. Som mjukvaruutvecklare så kommer du ha kontakt med alla olika delar inom företaget. Då du kommer att jobba nära elektronikutvecklare så är det en fördel ifall du kan läsa/granska elektronik-scheman.
Exempel på teknikområden inom företag är:
* Datorer, levereras primärt med OS och drivrutiner, där kunden själva lägger på sin applikationsmjukvara. De ska gå att uppgraderas inom FFF (Form Fit Function) både mjukvarumässigt och hårdvarumässigt
* Övrig kringutrustning såsom repeterar, tangentbord och KVM-switchar
* Displayer kan vara kopplade till kameror eller datorer och ska gå att hantera vintertid med tjocka handskar
* Switchar och taktiska routrar, bygger på buildroot och yocto där vi gör modifieringar av inköpt- och open source mjukvara för att passa efter våra behov. Syber security börjar här bli allt viktigare.
* Kameror och adaptrar till 3-parts kameror, IR och Daylight. Vi är världsledande inom låg latens i videoöverföring vilket är ett krav för att kunna manövrera ett fordon utifrån en kamerabild utan att bli åksjuk
Vill du veta mer om våra taktiska lösningar, besök gärna vår hemsida: www.saab.com/ste
Din roll
Vi söker dig som tycker om en varierad vardag, utveckla nya produkter och hitta lösningar på kundens önskemål för framtida produkter.
Vi har en stor bredd med produkter samt en stor bas av kunder där vi hela tiden behöver lyfta produkterna till senaste tekniken.
Vi har flera versioner av datorer, både stationära, laptops samt med inbyggd bildskärm. Vi har även en del kringutrustning i form av repeatrar, kvm-switchar, tangentbord m.m.
Inom gruppen hanterar vi även MCU-utveckling mot flertalet produkter. Vi hanterar USB-interface, I2C-buss, UART, DVI m.m. Vi hanterar även touch-funktionaliteten på våra skärmar. Dessa finns i olika storlekar, med och utan inbyggd dator.
Du kommer att vara medlem i en relativt liten gruppering, vilket kräver att varje individ behöver ta ett stort eget ansvar och kunna jobba självständigt men ändå tight ihop med sina kollegor.Publiceringsdatum2025-12-15Profil
Vi söker dig som trivs i den roll som beskrivs ovan, har en för jobbet relevant utbildning och har goda kunskaper inom C-programmering. Det är även en fördel ifall du kan Python och C++.
Datorerna levereras enligt kundens önskemål, vilket innebär att du behöver känna dig bekväm i både Linux och Windows-miljö.
För rollen hos oss behöver du ha goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss.
Vi använder oss av löpande rekrytering, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Vad du blir en del av
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen.
Med 26 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38341". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9645175