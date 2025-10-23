Depåchef
Depåchef - Trafiksäkerhetsanordningar Vägjobb i Sverige AB är en ledande aktör inom trafiksäkerhetslösningar och arbetar med att skapa trygga och effektiva trafikmiljöer för entreprenad- och byggprojekt. Som projektsäljare får du möjlighet att växa i en affärsnära roll där du bygger upp din egen kundbas, arbetar långsiktigt med affärsutveckling och får stöd av ett erfaret tekniskt team.
Detta är en roll för dig som vill kombinera kundkontakt, ansvar och utveckling i en bransch med stor samhällsnytta. Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan annonseringstiden löpt ut.
• Depåchef - Trafiksäkerhetsanordningar
Plats: Stockholm (Botkyrka)
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Enligt överenskommelse
Om tjänsten Vi söker en affärsdriven och operativ depåchef till Vägjobb i Sverige AB i Stockholm. Detta är en strategiskt viktig roll där du leder den dagliga driften, utvecklar affären och säkerställer hög kvalitet i våra leveranser inom trafiksäkerhetsanordningar (TA). Du har personalansvar och arbetar nära både kunder och produktion.
Som depåchef ansvarar du för planering, ledning och uppföljning av verksamheten. Du är en nyckelperson i att säkerställa att rätt resurser finns på plats, att leveranser sker enligt plan och att kundrelationer utvecklas långsiktigt. Rollen innebär både operativt ansvar och affärsmässig styrning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Daglig planering av personal, fordon och material
• Samverkan med underentreprenörer och effektiv resursanvändning
• Uppföljning av leveranser, avvikelser och kvalitet
• Budgetansvar, fakturering och ekonomisk kontroll
• Kundkontakt och affärsutveckling
• Rapportering och förbättringsarbete
• Ledning av arbetsledare och fältpersonal
Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbetsledning inom TA, bygg, anläggning eller entreprenad
• God förståelse för ekonomi, fakturering och uppföljning
• Förmåga att arbeta strukturerat i en dynamisk miljö
• Tydlig och lösningsfokuserad kommunikation
• B-körkort
• IT-vana (Office 365)
• God svenska i tal och skrift
Meriterande kvalifikationer:
• Certifiering inom Arbete på väg 2.2
• Erfarenhet av system som Briljant eller Infobric
• Teknisk utbildning inom trafik, logistik eller anläggning
Vad vi erbjuder
• En nyckelroll med stort ansvar och möjlighet att påverka
• Korta beslutsvägar i en flexibel organisation
• Stöd från erfarna kollegor och en värderingsstyrd arbetsmiljö
• Friskvård, företagssjukvård och gemensamma aktiviteter via Team Vägjobb Sport Club
Sammanfattning Vi söker en erfaren och affärsdriven depåchef som vill ta ansvar för drift, personal och kundrelationer i vår verksamhet i Stockholm. Du har bakgrund inom TA, entreprenad eller anläggning, och trivs i en roll där du får kombinera operativ ledning med strategiskt ansvar. Du är lösningsorienterad, strukturerad och har god förståelse för ekonomi, kvalitet och leveransprecision.
Vår rekryteringsprocess I denna rekrytering samarbetar Vägjobb i Sverige med B3 Personal AB och all kontakt sker genom B3 Personal AB.
Urval och rekryteringsprocess sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas under pågående annonsering.
Vi strävar efter en rättvis och inkluderande rekrytering där alla kandidater ges samma möjlighet att visa sin potential. Ersättning
