Däcktvättare
Agillo AB / Servicepersonaljobb / Göteborg Visa alla servicepersonaljobb i Göteborg
2025-09-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Agillo AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Däcktvättare sökes till Säve
Vi på Agillo söker en noggrann och ansvarsfull däcktvättare till en verksamhet i Säve. Vi söker dig som vill arbeta med fokus på kvalitet och som trivs med ett aktivt och praktiskt arbete.
Placering: Säve
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Måndag-fredag 08:00-17:00
Start: 2 oktoberPubliceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som däcktvättare ansvarar du för att rengöra och underhålla däck och fälgar inför säsongsbyten och försäljning. Det är viktigt att du är noggrann, effektiv och har ett öga för detaljer för att säkerställa att produkterna håller hög kvalitet. Arbetet kräver ett visst mått av fysisk aktivitet och förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Vi söker dig som
Är noggrann och har känsla för kvalitet
Trivs med praktiskt arbete och kan arbeta effektivt
Behärskar svenska i tal och skriftSå ansöker du
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt, intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Om Agillo AB
Agillo är ett Göteborgsföretag inom bemanning och rekrytering som hjälper människor och företag att växa. Vi tror på varje människas vilja och förmåga att bidra och göra skillnad - att vara en Doer helt enkelt, oavsett bransch eller arbetsplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agillo AB
(org.nr 556741-2282)
August Barks Gata 25 B (visa karta
)
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA Jobbnummer
9511068