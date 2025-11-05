Copy of Data Engineer
2025-11-05
Vi har nu en möjlighet att du direkt börjar hos en av våra kunder! Är du en Data Engineer som älskar att omvandla rådata till riktigt värde?
Perfekt!
Vi söker dig som gillar att lösa kluriga problem, bygga smarta datapipelines och samarbeta med andra. Om du är social, nyfiken och öppen är det ett stort plus. Har du erfarenhet av Databricks? Ännu bättre!
ERFARENHET
3+ års erfarenhet av data engineering eller systemutveckling
Praktisk erfarenhet av Databricks, Spark eller liknande plattformar är ett
Logikfabriken är ett konsultbolag av och för talangfulla, engagerade och roliga personer inom tech.
Vår ambition är att bli Sveriges mest inspirerande arbetsgivare.
Tillsammans formar vi bolaget, skapar möjligheter och driver utvecklingen framåt.
Vi gillar också att umgås - två konferenser per år, knowledge talks, afterworks och en massa annat kul.
Dessutom tror vi på schyst ersättning och transparens.
Vi brinner för hållbarhet. Sedan 2017 är Logikfabriken klimatneutralt och vi fortsätter ständigt att minska vårt avtryck. Ersättning
