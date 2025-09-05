Communication Specialist
På Scan Sverige står vi för god mat, svenskt hantverk och har en brinnande passion för att utveckla den svenska matkulturen. Här får du arbeta i en organisation som kombinerar tradition och framtidstro. Nu söker vi en vikarierande Communication Specialist - en bred roll som kombinerar både strategiskt och praktiskt kommunikationsarbete.
Är du en skicklig kommunikatör som vill arbeta med flera delar av kommunikationshanverket samtidigt som du bidrar till utvecklingen av svensk köttproduktion? Varmt välkommen att söka tjänsten!
Det här kommer du att göra
I rollen som Communication Specialist på Scan Sverige har du en central roll i vårt kommunikationsteam där du fungerar som spindeln i nätet och stödjer olika delar av verksamheten i deras kommunikationsbehov. Du arbetar bland annat med att initiera, driva och samordna kommunikationsaktiviteter för både interna och externa målgrupper. Rollen ger dig möjlighet att utföra praktiskt kommunikatörsarbete, samtidigt som du blir rådgivande i olika projekt och frågor där kommunikation är en nyckelfaktor.
I din vardag ingår också att skapa nyheter och producera innehåll till våra olika kanaler och forum, där du säkerställer att budskapen blir tydliga och målgruppsanpassade. Har du ett intresse för rörligt material finns goda möjligheter att utveckla det vidare, samtidigt som framtagande av skriftligt innehåll - såsom artiklar, nyhetsbrev, presentationer och redaktionella texter - är vanligt förekommande.
Som del i vårt kommunikationsteam kommer du även att stödja organisationen i presskontakter och i viss mån bemanna vår presstelefon, vilket innebär allt från hantering av medieförfrågningar till dialog med journalister i samråd med kollegor. Prestelefonen bemannas under kontorstid.
Tjänsten är ett föräldravikariat som startar 1/12 2025 till och med 1/9 2026. Du är placerad på vårt huvudkontor vid Hornsberg i Stockholm och rapporterar till Head of Communication på Scan Sverige. Du ingår i ett dedikerat team på tre personer.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har
- Relevant högskoleutbildning inom kommunikation, journalistik, eller media, alternativt motsvarande likvärdig erfarenhet.
- Några års erfarenhet av brett kommunikationsarbete, med fördel i ett större bolag.
- Goda kunskaper i SharePoint och vana vid att arbeta i intranät- och publiceringssystem.
- Erfarenhet av att producera nyheter, texter och nyhetsbrev för olika målgrupper.
- Praktisk erfarenhet av att ta fram presentationer och kommunikationsmaterial.
- Gärna erfarenhet av arbete med rörligt material.
- Gärna erfarenhet av press- och mediekontakter.
Du är
- En kommunikativ och lyhörd person som med enkelhet kan anpassa budskap till olika målgrupper.
- Självgående och trygg i att driva ditt arbete från idé till färdigt resultat, men också en prestigelös lagspelare som gärna samarbetar med andra.
- Strukturerad och lösningsorienterad, med förmåga att koordinera och hålla ihop projekt och möten.
- Engagerad och initiativtagande med en vilja att bidra till utveckling och förbättringar i kommunikationen.
- Bekväm och trygg i en supporterande roll med många kontaktytor.
Självklart delar du våra värderingar - Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från bonde till bord.
Vad vi erbjuder dig
Som en del av Scan Sverige, som numera är en del av Lantmännenkoncernen, får du möjligheten att arbeta i en organisation som kombinerar tradition och innovation. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du kan göra verklig skillnad och bidra till utvecklingen av en ökad och mer hållbar svensk köttproduktion.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 24/9. I din ansökan har du möjlighet att addera ditt CV eller LinkedIn-profil.
För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater. Inom Lantmännenkoncernen är det viktigt att alla har lika möjligheter till anställning och utveckling.
Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via extern leverantör. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Acting Talent Acquisition Manager, Johanna Leijon på johanna.leijon@lantmannen.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Scan Sverige är landets ledande kött- och charkuteriföretag och ägs av Lantmännen. Tillsammans med våra 1 800 medarbetare och 6 000 samarbetsgårdar utgör vi en samlad kraft för framtidens köttproduktion. Genom vårt hantverk och omsorg om hela värdekedjan levererar vi dagligen lokalproducerad och välsmakande mat till hela landet - samtidigt som vi skapar möjligheter för ett livskraftigt och självförsörjande Sverige. Med våra välkända varumärken Scan, Pärsons och Bullens och den gemensamma kraften hos våra medarbetare och leverantörer leder vi omställningen till en ökad och mer hållbar svensk köttproduktion. Ersättning
