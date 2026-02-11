Commissioning Engineer
2026-02-11
En ögonblicksbild av din dag
Gå med i vårt team på testriggen och ta plats vid hjärtat av teknisk precision - här driftsätter du gasturbiner i våra avancerade testriggar och bidrar direkt till både leverans- och utvecklingsprojekt. Du leder och koordinerar mekdriftsättningen, säkerställer att tidplanen håller och ser till att provningarna genomförs med högsta kvalitet och säkerhet. Varje dag får du lösa utmanande tekniska problem tillsammans med våra interna och externa kunder, dokumentera dina resultat, och vara en nyckelperson i testkedjan. Vill du spela en avgörande roll i att förvandla innovation till leverans, samtidigt som du utvecklas i en dynamisk och samarbetsinriktad miljö? Då är det här din nästa möjlighet!
Hur Du kommer att påverka
* Du driftsätter gasturbiner i testriggar för både leverans- och utvecklingsprojekt.
* Du driver och koordinerar mekdriftsättningen, håller tidplaner och utbildar medarbetare.
* Du för dialog med kunder och projektledare, löser tekniska problem och leder avvikelsehantering.
* Du utför underhåll på samtliga testriggar och dokumenterar arbetet i checklistor och rapporter.
* Du samarbetar tätt med verkstadsprov och flexar insatser för att möta gemensamma behov.
Vad Du medför
* Ingenjörsexamen med inriktning drift, energi, elkraft, maskin eller styr- och reglerteknik, eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom driftsättning.
* Praktisk erfarenhet av driftsättning eller underhåll av större maskiner, gärna turbiner.
* Programmeringsvana i PCS7 eller T3000 är mycket meriterande.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, och van vid administrativa uppgifter och datorarbete.
* Strukturerat arbetssätt, säkerhetsmedvetenhet och förmåga att bygga nätverk och bidra i team.
Om teamet
På testriggen ansvarar vi för all provning av gasturbiner och kringutrustning inför leverans till våra kunder. Teamet arbetar med testkörning av gasturbiner, verkstadsprov av kringutrustning och provning av kompletta leveranser. Vi är en samarbetsinriktad grupp som utför både leverans- och utvecklingsprov i våra testriggar. Vårt nära samarbete med verkstadsprov gör att vi kan växla resurser för att alltid möta projektens behov. Här får du möjlighet att vara en del av ett kunnigt och engagerat gäng, där precision, innovation och gemenskap är byggstenarna i vårt arbete.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.
