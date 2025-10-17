CNC-operatör till e-Component
Engcon Nordic AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Strömsund Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Strömsund
2025-10-17
Gillar du varierande arbetsuppgifter och vill jobba på en arbetsplats med familjär stämning? Vi söker dig som vill arbeta med mekanisk bearbetning i en roll som ställer höga krav på precision och sinne för kvalitet att ansluta till vårt team på e-Component.
Om tjänsten
Som CNC-operatör ansvarar du för att maskinen utnyttjas maximalt, underhålls och har korrekta inställningar. Du styr och programmerar maskinerna i ett av två skiftlag beståendes av operatörer och produktionsledare. Tillsammans ansvarar ni för vår mekaniska bearbetning av arbetsstycken och tillverkning av ståldetaljer samt kvalitetssäkring av det arbete som utförs.
Tvåskift innebär att du varannan vecka arbetare mån-fre, 05.30 -14.15 och varannan vecka 14.30-23.59.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av att arbeta självständigt i styrda maskiner och att du behärskar skärande bearbetning. Vidare ser vi att du
• kan läsa ritningar inkl. form och lägestolerans och förstå innebörden av ritningen.
• är intresserad av programmering och känner till olika mätmetoder och mätinstrument.
• trivs med att arbeta i team och är enkel att samarbeta med.
• har en stark känsla för kvalitet och uppmärksamhet på detaljer.
Erfarenhet av affärssystemet Monitor och/eller utbildning inom fräsning ser vi det som meriterande.
Som person är du noggrann och ansvarstagande och du känner stolthet över kvalitén på arbetet du utför. Du är en lagspelare som har lätt att samarbeta med kollegor men kan också arbeta självständigt. Vidare är du en problemlösare som tycker om att ställas inför nya utmaningar. Arbetet kräver god fysisk förmåga då det kan förekomma tunga lyft och mycket stående.
Som medarbetare hos oss förväntas du bidra till vår företagskultur som präglas av professionalitet, initiativ, engagemang och flexibilitet.
Om oss
e-Component är ett företag inom engcongroup som i huvudsak legotillverkar och bearbetar svetsade och gjutna ämnen utifrån kunders ritningsunderlag. Företaget har de senaste fem åren investerat hårt i nya maskiner och ny teknik, det gör arbetet både utmanande och intressant. Utöver detta erbjuds privat sjukförsäkring, personalvårdsförmåner och ett fantastiskt friskvårdsprogram.
Tjänsten är på heltid med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Ersättning
Överenskommelse om lön och anställningsvillkor sker i samband med anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Engcon Nordic AB
(org.nr 556405-6835), https://engcon.com/sv_se.html Arbetsplats
Engcon Kontakt
Produktionsledare
Madelene Nygren madelene.nygren@ecomponent.se 070 529 01 59 Jobbnummer
9561081