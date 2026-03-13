Chefsarkitekt (CTO)
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Chefsarkitekt (CTO) hos vår kund.
Uppdragsbeskrivning Uppdraget innebär att ansvara för att leda organisationens övergripande IT- och verksamhetsarkitektur.
Skapa strategiska målbilder, definiera standarder, brygga gapet mellan affärsbehov och tekniska lösningar, samt säkerställa att IT-landskapet stödjer verksamhetens mål.
I uppdraget ingår att: Driva arbetet med målarkitektur och vision för hur IT-infrastruktur och applikationer ska utvecklas.
Hålla ihop arkitekturarbetet, metoder och riktlinjer för att säkerställa en enhetlig lösning. Analysera verksamhetens behov och omvandla dem till tekniska strategier. Ge stöd till ledning, initiativ och andra arkitekter (t.ex. lösningsarkitekter) i tekniska och strategiska frågor. Kontrollera att initiativen följer de uppsatta arkitekturprinciperna.
Ska-krav Kompetensnivå 5 (9-12 år). Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av IT och arkitektur och 5 år i ledande position (CTO). Flytande på svenska i både tal och skrift.
Bör-krav Dokumenterad erfarenhet av praktisk erfarenhet av att optimera arbetsflöden (t.ex. Scrum, Kanban eller DevOps) för att öka leveranshastigheten med bibehållen kvalitet. Dokumenterad erfarenhet av att ha sakkunskap inom informations- och datahantering kopplat till ny teknik som AI samt tillhörande lagstiftning. Dokumenterad erfarenhet av att ha designat eller ansvarat för komplexa, skalbara system. CTO:n bär det yttersta ansvaret för att tekniken inte blir en flaskhals, vilket kräver tunga kunskaper i modern utveckling av applikationslogik, infrastruktur och systemdesign. Dokumenterad erfarenhet av att ha förmågan att förklara tekniska risker och möjligheter för styrelse och VD på ett affärsmässigt sätt.
Övrig information
Omfattning : 100% Placeringsort: Solna Arbetsmodell: Distans upp till 49% Uppdragsperiod: 2026-04-13 - 2026-10-12 + 6 månader Uppdragsform: Konsultuppdrag eller hyrköp
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
