Certifierad massör / massageterapeut sökes till Båstad
2025-12-07
Båstad Kiropraktorklinik är en välkänd mottagning med inriktning mot rygghälsa och friskvård. Vi tar emot våra patienter i ljusa, rymliga, moderna och trivsamma lokaler. Våra behandlingar håller en hög kvalitet och vi är måna om ett gott resultat och en god service gentemot våra patienter.
Båstad Kiropraktorklinik etablerades 2013 och har funnits i Båstad Företagsby sedan start.
Du kommer att ge behandlande massage till patienter som uppsöker oss på kliniken. Du som söker ska vara cert. massör med god erfarenhet och vana vid att arbeta med behandlande massage på klinik. Vi förutsätter att du är serviceinriktad och har ett stort intresse för människor och en vilja att göra bästa möjliga för patienten i både behandling och bemötande. Du ska kunna uttrycka dig väl i svenska i så väl tal som skrift. Vi ser gärna att du är driftig och har viljan och förmågan att kunna bygga upp ett eget patientunderlag. Du kommer även att arbeta i nära samarbete med legitimerad kiropraktor.
Anställningen är deltid, ca 50 % och extra vid behov och beräknas starta snarast, därför kommer urval och intervjuer att ske löpande.
Vi välkomnar din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: info@bastadkiropraktor.se Arbetsgivare Knutsson Healthcare AB
(org.nr 556842-5473)
Ängelholmsvägen 263 (visa karta
)
269 42 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Båstad Kiropraktorklinik Kontakt
Andreas Knutsson info@bastadkiropraktor.se 0723039050 Jobbnummer
9632241