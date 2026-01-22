Campingvärd / receptionist
2026-01-22
Om jobbet
Vännäs Camping drivs av Hotel Vännäs som är ett privatägt företag och hotell, camping och konferensanläggning i hjärtat av Umeåregionen.
Vännäs Camping är en familjevänlig camping endast ett stenkast från Vännäsbadet och 1km till centrum. Här erbjuder vi stuguthyrning, campingplatser, tältplatser, aktivitetsutbud och mycket mera.
Nu söker vi personal till vår sommarsäsong på Vännäs Camping
Som campingvärd är du gästens första intryck av campingen, därför söker vi dig som brinner för att leverera service i toppklass. Du har lätt för att möta nya människor och har alltid ett leende på dina läppar. Då det under högsäsong är full fart i receptionen krävs att du har hög stresstålighet.
Arbetsuppgifterna är varierande över hela campingområdet och i detta ingår:
In & utcheckning
Gästservice
Svara på mail och i telefon
Kassahantering
Städning
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare erfarenhet från serviceyrken och/eller försäljning är meriterande.
Språkkunskaper som krävs är flytande i svenska språket i tal och skrift. Du ska även kunna uttrycka dig väl på engelska.
Rekrytering kommer ske löpande för omgående anställning så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Tjänsten deltid är från den 5/6-11/8
Första veckorna är upplärning och mindre tid.
2 tjänster 30h i veckan, möjlighet till mer
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: jobb@hotelvannas.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist camping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Vännäs AB
(org.nr 556301-3555)
Fritidsvägen 13
)
911 30 VÄNNÄS
Vännäs camping Jobbnummer
9698083