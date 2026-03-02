Cafébiträde
Ludvikas Bageri Konditoriet AB / Butikssäljarjobb / Ludvika Visa alla butikssäljarjobb i Ludvika
2026-03-02
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ludvikas Bageri Konditoriet AB i Ludvika
konditori med eget bageri i centrala Ludvika där vi sätter kvalité och service i fokus.
För att lyckas i rollen som konditoribiträde behöver du ha en positiv inställning, vara ordningsam samt trivas med att arbeta effektivt i ett varierat arbetstempo. Som konditoribiträde har du ett stort fokus på försäljning och kundservice men utför även enklare köksarbete samt disk. Erfarenhet inom service, sälj och cafe/konditori är meriterande men inget krav.
Tjänsten innefattar arbete på vardagar med varierande arbetstider samt en helg i månaden och påbörjas i september.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med 3 månaders provanställning. eller extra jobb Vi håller intervjuer löpande och önskar därför din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
e-postadress
E-post: allan_osman@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvikas Bageri Konditoriet AB
(org.nr 559433-6306)
Storgatan 17 (visa karta
)
771 30 LUDVIKA Jobbnummer
9772753