Buyer - Marketing Purchasing
Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-01-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en global organisation där inköp, marknadsföring och hållbarhet möts? Som inköpare inom Marketing Purchasing får du en nyckelroll i att driva och utveckla inköp av marknadsföringstjänster hos vår fordonskund i Göteborg. Vi söker 2 stycken inköpare med start 1 mars 2026 och framåt. Tjänsten är ett konsultuppdrag som sträcker sig till 26 februari 2027.
Sök rollen redan idag då intervjuer sker löpande!Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Med Göteborg som bas leder du sourcingprojekt inom marknadsföring och samarbetar med både globala och lokala leverantörer. Du ansvarar för leverantörsrelationer och säkerställer att inköpsstrategin är i linje med vår kunds övergripande mål. Du blir en del av ett engagerat och prestigelöst team med stark laganda, baserat i Göteborg och Lyon. Här tror vi på att hög prestation går hand i hand med arbetsglädje, samarbete och handlingskraft. Tillsammans arbetar vi i en öppen, internationell miljö där idéer uppmuntras och gör skillnad.
Vad erbjuder vi?
Stora möjligheter till personlig och professionell utveckling
Deltagande i strategiskt viktiga projekt
Ett engagerat team där ditt bidrag värdesätts
En roll där du garanterat inte kommer att ha tråkigt
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Planera, genomföra och följa upp inköps- och sourcingprojekt
Vara huvudkontakt (supplier host) för utvalda leverantörer
Optimera leverantörsbasen med fokus på hållbarhet, kvalitet och affärsstrategi
Driva förbättringsinitiativ tillsammans med teamet
Bidra aktivt till teamets utveckling och samarbete
Vem är du?
Vi söker dig som har förmåga att arbeta självständigt och samtidigt vara en lagspelare. I övrigt ser vi att du har:
Kandidatexamen eller motsvarande inom relevant område.
Erfarenhet av inköp i en global organisation i minst 2 år
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Kunskap inom marknadsföring och/eller marketing purchasing ser vi som meriterande.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5421". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Emilia Malm emilia.malm@poolia.se Jobbnummer
9696692