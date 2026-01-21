Buyer - Marketing Purchasing

Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg
2026-01-21


Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Poolia AB i Göteborg, Mölndal, Kungälv, Kungsbacka, Alingsås eller i hela Sverige

Vill du arbeta i en global organisation där inköp, marknadsföring och hållbarhet möts? Som inköpare inom Marketing Purchasing får du en nyckelroll i att driva och utveckla inköp av marknadsföringstjänster hos vår fordonskund i Göteborg. Vi söker 2 stycken inköpare med start 1 mars 2026 och framåt. Tjänsten är ett konsultuppdrag som sträcker sig till 26 februari 2027.

Sök rollen redan idag då intervjuer sker löpande!

Publiceringsdatum
2026-01-21

Om tjänsten
Med Göteborg som bas leder du sourcingprojekt inom marknadsföring och samarbetar med både globala och lokala leverantörer. Du ansvarar för leverantörsrelationer och säkerställer att inköpsstrategin är i linje med vår kunds övergripande mål. Du blir en del av ett engagerat och prestigelöst team med stark laganda, baserat i Göteborg och Lyon. Här tror vi på att hög prestation går hand i hand med arbetsglädje, samarbete och handlingskraft. Tillsammans arbetar vi i en öppen, internationell miljö där idéer uppmuntras och gör skillnad.

Vad erbjuder vi?

Stora möjligheter till personlig och professionell utveckling

Deltagande i strategiskt viktiga projekt

Ett engagerat team där ditt bidrag värdesätts

En roll där du garanterat inte kommer att ha tråkigt

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Planera, genomföra och följa upp inköps- och sourcingprojekt

Vara huvudkontakt (supplier host) för utvalda leverantörer

Optimera leverantörsbasen med fokus på hållbarhet, kvalitet och affärsstrategi

Driva förbättringsinitiativ tillsammans med teamet

Bidra aktivt till teamets utveckling och samarbete

Vem är du?
Vi söker dig som har förmåga att arbeta självständigt och samtidigt vara en lagspelare. I övrigt ser vi att du har:

Kandidatexamen eller motsvarande inom relevant område.

Erfarenhet av inköp i en global organisation i minst 2 år

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Kunskap inom marknadsföring och/eller marketing purchasing ser vi som meriterande.

Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5421".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/

Arbetsplats
Poolia Sverige AB

Kontakt
Emilia Malm
emilia.malm@poolia.se

Jobbnummer
9696692

Prenumerera på jobb från Poolia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Poolia AB: