Business Analyst
Telenor Sverige AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2025-10-06
Letar du efter en arbetsplats för framtiden?
Hos oss är karriären din. Här får du möjlighet att styra den i riktningen du drömmer om och samtidigt vara delaktig i tekniska innovationer som idag knappt ens finns i fantasin. Innovationer som vi vet kommer rita om kartan för hur vi kommunicerar med varandra och lever våra uppkopplade liv i framtiden. Letar du efter en arbetsplats där du får vara med och bidra till det viktigaste som finns - relationerna människor emellan? Välkommen till oss på Telenor.
Nu letar vi efter dig som vill bli Business Analyst i vårt team Performance Management.
Är du den vi söker? Nu söker vi en innovativ och engagerad medarbetare till vårt team Performance Management i rollen som Business Analyst. Vi behöver dig som är på tårna! Du har en genuin vilja att lära och utvecklas så att vi kan möta kunders ständigt föränderliga behov - idag och imorgon.
Om Performance Management
Vill du vara med och utveckla Telenors affär över flera kanaler? Vi söker just nu dig som har driv och passion för att analysera data och skapa unika insikter kring hur Telenor kan utvecklas inom både interna och externa kanaler. Du kommer att jobba i en snabbrörlig miljö tillsammans med talangfulla medarbetare med syfte att driva resultat för vår verksamhet. Vill du vara med på vår utvecklingsresa att skapa högst kund - och säljeffektivitetet i branschen? Då kan just du vara vår nästa stjärnspelare!
I rollen som Business Analyst tillhör du vårt team Performance Management inom Sales där du tillsammans med medarbetare i teamet arbetar med syfte driva resultat. I din roll har du det huvudsakliga ansvaret för att ta fram, analysera och prognostisera data från våra olika kanaler. Tillsammans med teamet verkar du för sälj- och processoptimering med ambition att utveckla våra olika säljkanaler.
Vad du kommer att göra
Analysera affärskritiska frågor och presentera praktiska insikter
Analysera resultat avseende kunder, produkter, prissättning, försäljning, finansiella måltal samt identifiera förbättringsmöjligheter
Skapa datadrivna modeller och dashboards för att synliggöra vårt resultat.
Stötta teamet med avancerad analys av specifika frågor, business case och prognostisering
Samarbeta med flera delar av organisationen för att sprida affärsinsikter och fortsätta utveckla Telenors förmågor inom analys
Vem du är
För att lyckas i rollen som Business Analyst ser vi att du är en person som har ett stort intresse för datadrivet arbete och med en stor passion för kunder och kundnöjdhet. Vi tror att du har tidigare erfarenhet som analytiker inom affärsmodellering och har en vana vid att översätta data till affärsinsikter och värdeskapande initiativ. Du är självgående och noggrann och har en god struktur i ditt arbete. Vidare ser vi att du är en stark kommunikatör och har en förmåga att engagera genom ditt sätt att presentera data, insikter och förbättringar.
Du har färdigheter och erfarenhet av att arbeta med SQL
Duktig användare av Excel, BI verktyg som Power BI, Qlik Sense eller Tableau
Har en universitetsexamen som civilekonom eller motsvarande
Du är en lagspelare som tror på samarbete och diskussion för att nå resultat
Vårt löfte till dig Vi är bättre tillsammans. Hos oss möts du av en familjär och inkluderande kultur, en stark gemensam värdegrund och ett ledarskap som ger dig frihet och handlingskraft. Vi tror på att ge varandra förtroende och frihet att agera och fatta beslut, samtidigt som vi är där för varandra i med- och motgångar. Vi stöttar relationer och samhällen. Telenor är ett samhällsbärande företag och här får ditt arbete ett större syfte. Vi skapar värde för miljoner människor varje dag och har ett kundnära förhållningssätt där mänskliga relationer står i centrum. Vi ger plats för livet. Arbeta hemifrån två dagar i veckan om du vill, så länge dina arbetsuppgifter gör det möjligt. Resten av tiden skapar vi magi tillsammans på kontoret. Två give-me-a-break-days per år ger en extra paus och flexibla arbetstider hjälper dig att balansera jobbet och livet. Vi finns där genom livets alla faser och erbjuder trygghetspaket i form av bl.a. kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och möjlighet att skräddarsy försäkringslösningar som passar just dig, för ditt behov här och nu.
Vi bjuder in till en spännande karriärresa. Din utveckling står i centrum och hos oss är lärande en del av kulturen. Vi avsätter 40 timmar om året för att du ska kunna fördjupa dig, utforska nya områden och växa i din roll. Genom Telenor Academy och andra lärandeinitiativ får du verktygen och friheten att forma din egen karriär. När du vill vidare väntar möjligheter i hela Norden.
Sök till oss idag Vill du ta ditt nästa steg i karriären med oss? Vi ser fram emot din ansökan! Om du tycker att det här låter intressant och vill höra mer, vänligen kontakta Sebastian Naters, sebastian.naters@telenor.se
Sista ansökningsdag är 19:e oktober 2025
Enligt Telenors policy genomför vi bakgrundskontroll på slutkandidat för samtliga rekryteringar.
