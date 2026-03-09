Budbilsförare - Heltid
2026-03-09
Vi söker nu en pålitlig och serviceinriktad budbilsförare på heltid i Eskilstuna åt en av våra kunder. Tjänsten passar dig som trivs med att arbeta självständigt, har god körvana och tycker om ett arbete där du är mycket ute på vägarna.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som budbilschaufför ansvarar du för att leverera paket och varor till företag och privatpersoner på ett säkert och effektivt sätt. Du planerar dina leveranser enligt angivna rutter och ser till att leveranser sker i tid och med hög service.Dina arbetsuppgifter
Leverans och upphämtning av paket och varor
Lastning och lossning av gods
Planera och följa leveransrutter
Kundkontakt vid leveranser
Hantera leveransdokumentation och enklare rapportering
Säkerställa att fordonet är i gott skickKvalifikationer
B-körkort
God körvana och trafiksäkerhetstänk
Ansvarstagande och punktlig
God fysik då arbetet kan innebära lyft
Grundläggande kunskaper i svenska
Meriterande
Erfarenhet av budkörning eller transportarbete
God lokalkännedom i Eskilstuna med omnejd
Erfarenhet av arbete med leveranssystem eller handdator
Om dig
Du är serviceinriktad, pålitlig och trivs med att arbeta självständigt. Du är strukturerad, har god tidsplaneringsförmåga och ger alltid ett professionellt bemötande till kunder.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Placering: Eskilstuna
Arbetstider: Dagtid enligt schema
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
