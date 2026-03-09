Budbilsförare - Heltid

Hirely AB / Fordonsförarjobb / Eskilstuna
2026-03-09


Vi söker nu en pålitlig och serviceinriktad budbilsförare på heltid i Eskilstuna åt en av våra kunder. Tjänsten passar dig som trivs med att arbeta självständigt, har god körvana och tycker om ett arbete där du är mycket ute på vägarna.

Publiceringsdatum
2026-03-09

Om tjänsten
Som budbilschaufför ansvarar du för att leverera paket och varor till företag och privatpersoner på ett säkert och effektivt sätt. Du planerar dina leveranser enligt angivna rutter och ser till att leveranser sker i tid och med hög service.

Dina arbetsuppgifter
Leverans och upphämtning av paket och varor
Lastning och lossning av gods
Planera och följa leveransrutter
Kundkontakt vid leveranser
Hantera leveransdokumentation och enklare rapportering
Säkerställa att fordonet är i gott skick

Kvalifikationer
B-körkort
God körvana och trafiksäkerhetstänk
Ansvarstagande och punktlig
God fysik då arbetet kan innebära lyft
Grundläggande kunskaper i svenska

Meriterande

Erfarenhet av budkörning eller transportarbete
God lokalkännedom i Eskilstuna med omnejd
Erfarenhet av arbete med leveranssystem eller handdator

Om dig

Du är serviceinriktad, pålitlig och trivs med att arbeta självständigt. Du är strukturerad, har god tidsplaneringsförmåga och ger alltid ett professionellt bemötande till kunder.

Om anställningen
Omfattning: Heltid
Placering: Eskilstuna
Arbetstider: Dagtid enligt schema
Start: Enligt överenskommelse

Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
632 20  ESKILSTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9783845

