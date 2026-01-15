Biträdande rektor Sofielundsskolan
2026-01-15
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun.
Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Sofielundsskolan är en skola med hög ambition och stort hjärta, belägen i ett område med rika möjligheter. Skolans upptagningsområde tillför en mångkulturell, variationsrik och varm atmosfär. Här arbetar vi för att varje elev ska lyckas, oavsett bakgrund.
Vi söker en biträdande rektor som vill vara med och utveckla vår F-9-verksamhet i en funktionsindelad skolledning där ansvarsfördelningen formas tillsammans. Du blir en viktig del av ett ledningsteam som arbetar nära verksamheten, med fokus på utveckling, kvalitet och trygghet.
I rollen kan du bland annat komma att ansvara för utvecklingen av fritidshemmet, aktivt arbete med elevärenden kopplade till Olweusmetoden men även hantera vissa fastighetsrelaterade frågor. Du bidrar till undervisningsutveckling och deltar i det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet innebär att leda svåra samtal med elever, vårdnadshavare och personal, samtidigt som du upprätthåller en öppen dörr för dialog och lyssnar in frågor och behov från verksamheten. Du bygger tillit, skapar goda relationer och arbetar lösningsfokuserat och framåtblickande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet som skolledare och har en akademisk utbildning med fördel inom pedagogik. Det är meriterande om du genomfört statliga rektorsutbildningen.
Vi ser att du är strukturerad, rak och tydlig i ditt ledarskap och har hög arbetsmoral och god kapacitet men även en daglig humor. Du har erfarenhet av svåra samtal och ett intresse för utveckling inom fritidshemmet. Du vill arbeta utifrån ett F-9-perspektiv och har ett starkt engagemang för systematiskt kvalitetsarbete. Som person är du nyfiken, kommunikativ och prestigelös, med hög tillit till personalen och en tydlig operativ förmåga att driva utveckling framåt.Övrig information
Vi erbjuder ett viktigt och spännande skolledaruppdrag i en stark skolkommun. Rollen ger dig stora möjligheter till professionell utveckling och stort ansvar. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför tillsättning genomförs bakgrundskontroll.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
