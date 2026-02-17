Biträdande projektledare
Edge Of Talent AB / Civilingenjörsjobb / Stockholm Visa alla civilingenjörsjobb i Stockholm
2026-02-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edge Of Talent AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Uppdraget avser en biträdande projektledarroll inom ett av Sveriges mest prioriterade infrastrukturprojekt. Projektet omfattar förlängning av en befintlig järnväg i tunnel under centrala Stockholm, vilket kommer att förbättra tillgängligheten och kapaciteten i kollektivtrafiksystemet markant.
Projektet befinner sig i en intensiv fas med framtagande av järnvägsplan, miljötillstånd och erforderliga avtal. Planerad byggstart är 2028. Organisationen är i behov av förstärkning inom plan-, tillstånds- och avtalsfrågor (PTA).
Uppdraget är placerat inom beställarorganisationen för projektet, under ledning av projektledare PTA.
Edge of Talent söker fler stjärnor till vårt konsultteam
Edge of Talent är ett kompetens och konsultbolag som erbjuder skräddarsydda lösningar för våra kunder, oavsett om det handlar om kortare konsultuppdrag, projektanställningar eller långsiktiga samarbeten. Vi är stolta över att matcha rätt talang med rätt uppdrag och skapa möjligheter för både våra konsulter och våra partners att växa tillsammans.
Hos oss blir du en del av en dynamisk organisation där du som konsult är anställd av Edge of Talent. Vi tar hand om administrationen, coachar dig genom din karriär, och säkerställer att du trivs i ditt uppdrag. Vårt fokus är att erbjuda dig uppdrag som passar just din kompetens och där du har möjlighet att utvecklas.
Beskrivning av uppdraget
I rollen som biträdande projektledare för plan-, tillstånds- och avtalsfrågor (PTA) ingår du i projektets beställarorganisation. Tillsammans med projektledaren har du ansvar för ett team om cirka 10 personer som planerar, leder, styr, följer upp och rapporterar arbetet inom PTA-områdena. Du ansvarar även för styrning av två projekterande konsultorganisationer inom järnvägsplan respektive miljötillstånd.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Stötta projektledaren i att leda PTA-teamet, planera och följa upp arbetet
Hantera gränssnitt gentemot andra delar av organisationen
Skapa tydliga ramar för arbetet inom projektet
Föreslå och delta i organisationsutveckling
Ta fram informations- och beslutsunderlag
Granska producerat material
Planera, leda och följa upp möten
Samverka med övriga delar av projektet och berörda intressenter
Identifiera, äga, följa upp och rapportera risker kopplade till den egna delen av organisationenKvalifikationer
Utbildning: Högskoleutbildning med inriktning projektledning eller kopplat till plan-, miljö- eller avtalsfrågor.
Yrkeserfarenhet inom Plan, Tillstånd, Avtal: Minst 8 års arbetslivserfarenhet med antingen Järnvägsplan, Miljötillstånd eller Avtalsfrågor, eller en kombination av områdena.
Yrkeserfarenhet inom Projektledning: Minst 2 års erfarenhet av ledande position som inkluderat arbete med järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.
Offentlig förvaltning: Erfarenhet av att ha arbetat i beställarroll inom offentlig förvaltning i ledande position i minst 2 projekt eller minst 3 års tid.
Yrkeserfarenhet inom Samrådsprocess: Erfarenhet av att ha ansvarat för eller varit i ledande position inom minst 2 allmänna samråd.
Meriterande krav
Erfarenhet av minst 1 komplext infrastrukturprojekt i storstadsmiljö med projektbudget på minst 500 miljoner kronor.
Minst 3 års erfarenhet av arbete med genomförandeavtal i infrastrukturprojekt.
Minst 3 års erfarenhet av arbetsledande roll.
Vad vi erbjuder
Anställning hos Edge of Talent med trygghet och support under hela uppdraget
Spännande uppdrag hos ledande företag
Möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling och karriärvägledning
Är du redo att bli en del av vårt nätverk och ta dig an nya utmaningar? Skicka in din ansökan idag så ser vi fram emot att höra från dig!Så ansöker du
Start: Omgående
Omfattning : Heltid
Placering : Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Kontakt: Hermela Nadew
Sista ansökningsdatum : Vi tar emot ansökningar löpande och håller annonsen öppen tills rollen är fylld. För att inte missa chansen rekommenderar vi att du skickar in din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7242575-1846353". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edge of Talent AB
(org.nr 556997-1871), https://edgeoftalent.teamtailor.com
Centralplan 15 (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Edge of Talent Jobbnummer
9747616