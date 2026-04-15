Billackerare

Reflex Autolack AB / Tunnplåtslagarjobb / Stockholm
2026-04-15


Start: Enligt överenskommelse
Vi söker dig som har erfarenhet av billackering och vill bli en del av ett engagerat team i en professionell och trivsam verkstadsmiljö. Du är noggrann, ansvarsfull och har ett öga för detaljer.

Kvalifikationer
Erfarenhet av billackering (minst 1-2 år)
Kunskap om färgblandning, slipning, grundmålning och lackering
God samarbetsförmåga

Vi erbjuder:
Bra arbetsmiljö
Moderna maskiner och utrustning
Möjlighet till vidareutbildning
Kollektivavtal

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: reflexautolack@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Reflex Autolack AB (org.nr 556948-0170)

Jobbnummer
9856072

