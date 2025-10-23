BI-specialist
2025-10-23
Om jobbet
Sida har stora ambitioner att utveckla hanteringen och infrastrukturen för data, och att ta nästa steg i att utveckla användarvänliga BI-verktyg.
Är du BI-specialist med erfarenhet av arkitektur och vill vara med och bygga en innovativ och strategiskt viktig dataplattform för Sveriges bistånd? Är du van vid att samarbeta med användare för att utveckla verktyg som används?
Rollen som BI-specialist är central i utvecklingen av vår plattform för insamling, lagring, analys och delning av data, och inte minst för att utveckla användarvänliga verktyg. Du kommer också att vara en nyckelspelare i digitaliseringen av Sidas verksamhet.
För att trivas i rollen behöver du tycka om att samordna och samarbeta brett med många olika funktioner. Arbetet sker i nära samarbete med myndighetens verksamhet och arkitekter.
Tillsammans med kollegor kommer du vara med och påverka hur vi gör det svenska biståndet ännu mer effektivt, och ännu mer transparent. Vi arbetar mycket med öppna data och att visualisera data online, självklart med bas i informationssäkerhet. Tjänsten är placerad på avdelningen för Digitalisering och säkerhet och enheten för Analys, statistik och data.
Du arbetar på vårt kontor i Rissne SundbybergPubliceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Att leda arbetet med att designa och implementera en sammanhängande datainfrastruktur och dataplattform.
Att designa, utveckla och underhålla system och lösningar för att samla in, lagra, analysera och visualisera data inom Sida.
Att bidra till att etablera datadrivna arbetssätt inom hela organisationen.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.
Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.
KvalifikationskravUtbildningsbakgrund
Akademisk examen alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Språk
God svenska och engelska i tal och skrift.
Arbetslivserfarenhet och kunskaper
Minst två års erfarenhet av datamodellering och dataarkitektur, t.ex.
skapa och underhålla struktur för hur data lagras och används i databaser och datalager,
Ansvara för att data hämtas från olika källor, omvandlas och laddas i datalager (hantera ETL-processer),
Utvärdera och implementera lösningar.
Minst två års erfarenhet av att skapa och underhålla plattformar och BI-verktyg, rapporter och dataexporter
Erfarenhet av att visualisera data för olika typer av användare
Erfarenhet av att arbeta nära användare i utveckling och uppföljning av verktyg
Funktionella kompetenser/förmågor:
För den här rollen behöver du:
Ta initiativ och vara drivande
Ha förmåga att hantera stress, osäkerhet och risker
Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
Kommunicera strategiskt för att påverka, förhandla och mobilisera
För denna roll är det meriterande om du
har erfarenhet av:
att leda team, t.ex. i projekt, satsningar, agil utveckling eller liknande
att arbeta med Microsofts BI-plattform på Azure,
UML, Archimate
Sparx EA eller andra verktyg för modellering,
Bra att veta
Befattningen avser tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas.
Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.
Befattningen är säkerhetsklassad och du behöver lämna samtycke till registerkontroll ifall du blir erbjuden befattningen.
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 140/25.
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Enhetschef Ingrid Rydell, 08-698 50 00
Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco : saco-sida-styrelsen@sida.se
och ST: st-sida-styrelsen@sida.se
I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess
Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.
Obs! Sida kommunicerar med sökande främst genom vårt rekryteringssystem ReachMee. Beroende på vilken e-postklient du använder kan mejl som skickas från ReachMee fastna i spamfiltret, så vi uppmanar kandidater att hålla koll på detta.
Om Sida
Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - är en förvaltningsmyndighet som arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag för att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vårt arbete ska bidra till att nå riksdagens mål och regeringens inriktning för svenskt bistånd.
Vi har över 800 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner och Sidas mångfaldsarbete.
Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald och dess positiva inverkan på vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sida
(org.nr 202100-4789)
Rissneleden 110 (visa karta
174 57 SUNDBYBERG Jobbnummer
9570879